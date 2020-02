PRF apreende mais de 30 quilos de haxixe na Grande BH

Droga foi apreendida em Betim, na Grande BH (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 61 tabletes de haxixe em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (10). Segundo a PRF, a droga totaliza 33,6 quilos e estava escondida em uma caminhonete modelo Volkswagen Saveiro.





De acordo com a polícia, a droga estava no interior da caminhonete, embaixo do banco e na parte de dentro da lataria. A guarnição agiu depois que o motoristadurante abordagem realizada na altura do Km 499 da BR-381.





O condutor do veículo, de 28 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele contou aos policiais que trazia o haxixe do Paraguai e o levaria até um posto de combustíveis em Belo Horizonte.





Além do haxixe, a polícia apreendeu a caminhonete que guardava a droga. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal em Belo Horizonte.