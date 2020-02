Explicamos o que causa o 'efeito pororoca' no Ribeirão Arrudas

Depois de virar assunto mais comentado nas redes sociais ao ''explodir'' na Avenida dos Andradas, no Centro da cidade, o Ribeirão Arrudas voltou a ser protagonista nas chuvas que caem sobre a Grande BH.





Desta vez, o vídeo que chama atenção da população mostra umano curso d'água, que resulta na inundação dana altura da Vila São Paulo, em Contagem.





Segundo o engenheiro sanitarista José Roberto Champs, o fenômeno que parece o encontro de dois mananciais, na realidade, é explicado pela física.

Veja o momento em que o Rio Arrudas transborda na altura da Vila São Paulo, em Contagem. Vídeo: @Vitrinestaluzia pic.twitter.com/vAf6H6S0yQ %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 6, 2020





De acordo com ele, tudo aconteceu quando a água do Arrudas se choca contra as vigas que dão sustentação ao canal. Quando isso acontece, a energia cinética do ribeirão se transforma em energia potencial, o que causa o transbordamento.

Ver galeria . 33 Fotos Belo Horizonte teve chuva forte na tarde desta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press )





“O canal do Arrudas naquela região, e em quase toda sua extensão, é formado por paredes de concreto, que na parte superior são contidas por vigas. Então, quando a água do canal vai enchendo, ela encosta na viga. Quando isso acontece, a água perde energia cinética do seu fluxo, que se torna energia potencial. Então, a massa de água sobe de uma vez. Ao transbordar, dá a impressão de que a água está retornando, mas ela está mesmo é batendo na viga e subindo”, explica Champs.





Segundo o engenheiro, isso acontece principalmente quando o Arrudas passa por Contagem. Contudo, também é comum no trecho do ribeirão no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de BH.