Belo Horizonte tem vias interditadas nesta manhã após temporal

Por consequência da chuva forte da tarde passada, Belo Horizonte ainda tem vias interditadas na manhã desta sexta-feira.

A Avenida Professor Mário Werneck, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, foi interditada ainda na quinta-feira por causa de outro deslizamento de terra. Segundo a BHTrans, o trecho fechado fica entre a Rua Desembargador Amilcar de Castro e a Avenida Barão Homem de Melo, no sentido Raja Gabaglia.

Outro ponto de interdição fica no, na Região Centro-Sul da capital, no cruzamento da Avenida Cônsul Antônio Cadar com a Rua Professora Iracema Pimenta. O trecho também tem danos no asfalto.