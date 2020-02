Beneficiários do Bolsa Família poderão sacar dinheiro a partir do dia 13

(foto: Tony Winston/Agência Brasília)

As limitações causadas pelas chuvas em BH, que forçaram a prefeitura a decretar situação de emergência na cidade, vão permitir que todas as famílias inscritas no Programa Bolsa Família em Belo Horizonte saquem o benefício a partir de 13 de fevereiro. Isto é, independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS).





O calendário foi estabelecido pelo Ministério da Cidadania, e o pagamento sem escalonamento é uma forma de amenizar a situação das famílias beneficiárias do programa neste período chuvoso.





As famílias beneficiárias atingidas pelas chuvas e que perderam os cartões do Bolsa Família, bem como a documentação civil, deverão apresentar a Declaração Especial de Pagamento emitida e assinada pelo gestor municipal do programa nas agências da Caixa Econômica Federal.





Para as famílias que estão abrigadas nas pousadas ofertadas pela prefeitura, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania farão uma ação específica voltada à emissão da declaração, dos dias 5 a 7 de fevereiro.





No caso dos beneficiários que não estão nas pousadas, o responsável pela família deverá procurar uma das Diretorias Regionais de Assistência Social localizadas nas nove regionais da cidade. Lá, deve apresentar a informação da perda de documentos e do cartão do Programa Bolsa Família.





Outra alternativa é se dirigir a um dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou aos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), também com a informação de que perdeu os documentos e o cartão.





O saque sem escalonamento e com a apresentação da Declaração Especial de Pagamento é válida para os meses de fevereiro e março de 2020.