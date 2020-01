Saúde mineira ainda não descartou diagnóstico de coronavírus em paciente de BH

Paciente está internada no Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 16/01/2017 )

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou novas atualizações acerca da paciente de 22 anos que tem suspeita de infecção por coronavírus em Belo Horizonte. Segundo a pasta do governo estadual, os diagnósticos de nove doenças respiratórias com sintomas semelhantes já foram descartados, mas o coronavírus permanece uma possibilidade.





São elas: Infuenza A e B, Adenovírus, Bocavírus, metapneumovírus, parainfluenza 1, parainfluenza 2, parainfluenza 3 e vírus sincicial respiratório.





A jovem passou por um teste específico para detecção da doença cuja a maioria dos casos está concentrada na China. Os resultados são analisados na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que divulgará o resultado até sábado (1º).





Ela está internada no Hospital Eduardo de Menezes, no Bairro Bonsucesso, no Barreiro, onde permanece em isolamento desde terça-feira.





Até esta quinta-feira, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), foram confirmados 8.235 casos do novo coronavírus no mundo. Desses, 8.124, o que corresponde a 98,7% do total de casos, foram notificados pela China.





Além do caso em Belo Horizonte, oito pacientes são suspeitos da doença no Brasil. Antes de realizar o exame específico para o novo vírus, equipes médicas realizam testes para identificar outros tipos de vírus respiratórios. Esses exames preliminares são mais rápidos e baratos e ajudam descartar o coronavírus.





No total, a pasta foi notificada sobre 33 casos. Mas, apenas pacientes que apresentam sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar e têm histórico de viagem para a China nos últimos 14 dias, mesmo antes de apresentarem os possíveis sinais de infecção, são considerados suspeitos.