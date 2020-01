Integrantes do MST protestam contra reintegração de posse na Grande BH

(foto: Elian Guimarães/EM/D.A. Press)



Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam a entrada do Fórum Lafayette, no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em protesto contra a reintegração de posse de dois acampamentos de São Joaquim de Bicas e um em Itatiaiuçu – cidades da Região Metropolitana de BH.









O fechamento, segundo nota do Tribunal, se deve às dificuldades de acesso aos sistemas do TJMG e falhas dos provedores de internet. A decisão foi tomada "após avaliar situação crítica na capital e em várias comarcas do interior, em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias", diz o texto.