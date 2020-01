Mais famílias são realocadas de área de risco de barragem em Macacos

Barragem B3 e B4 da Mina Mar Azul, da Mineradora Vale, em Macacos (São Sebastião das Águas Claras), distrito de Nova Lima (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press - 04/04/2019)

Pelo menos outras quatrona região de, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão realocadas pela Vale. Isso porque resultados preliminares sugeriram uma mancha ainda maior de inundação caso ocorra o rompimento da. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da mineradora na manhã desta terça-feira.A medida, de, leva em conta o Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para revisão do dam break de todas as barragens em Minas Gerais. Ainda de acordo com a mineradora, "cabe ressaltar queda B3/B4 ao longo dos últimos meses e que as últimas inspeções não detectaram anomalias.""A operação será conduzida pela Defesa Civil com o apoio da Vale. As famílias serão acomodadas em hotéis da região e receberão assistência integral da empresa. Os animais resgatados serão abrigados na Fazenda do Engenho, sob os cuidados de 90 funcionários, entre médicos veterinários, biólogos e auxiliares", informou a Vale.Em algumas barragens localizadas em regiões mais afetadas pelas chuvas, como é o caso da B3/B4, a Vale instalou bombas adicionais para aumentar a vazão da água dos reservatórios para os sistemas de drenagem. A barragem é monitorada 24 horas por dia por meio de vídeo, radar e satélite."Também possui estações robóticas capazes de detectar movimentações milimétricas. Entre as melhorias que vêm sendo realizadas continuamente estão o rebaixamento do nível de água dos reservatórios, a limpeza dos canais de drenagem, a perfuração de poços e a construção de canais de cintura para evitar a contribuição de água da chuva para o interior da estrutura", acrescentou.