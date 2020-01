Previsão do tempo: chuva na Grande BH pode superar 300 milímetros até domingo

Tempo na região dos bairros Floresta, Horto e Santa Inês, por volta das 14h desta sexta-feira (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)







A chuva que se concentrou em Belo Horizonte e região metropolitana no final de semana vai continuar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os volumes acumulados desde quinta-feira podem chegar ou superar 300 milímetros até domingo.









choveu forte na parte da manhã. Durante a tarde, a capital teve chuva fraca ou moderada. O sol até chegou aparecer, mas logo foi embora. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, a tendência é que a chuva fique forte durante a madrugada. “A gente pede atenção com volume significativo entre a noite de hoje e a próxima madrugada”, disse.





E os belo-horizontinos não devem sair sem o guarda-chuva pelo menos até domingo. “A condição de chuva persiste para todo o sábado, com tendência de redução no volume no domingo”, informou a meteorologista.





Nesta sexta-feira, os termômetros ficaram entre 18,4°C e 23,4°C. Amanhã (25), o céu de BH fica encoberto a nublado com chuva a qualquer momento, sem raios ou ventania. Confira as temperaturas previstas: