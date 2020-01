Chuvas: Prefeitura de BH adia início das aulas e suspende atividades de férias

Escola Municipal Imaco, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



A Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu todas as atividades nas escolas municipais. A decisão foi tomada depois de entendimento entre a Secretaria Municipal de Educação e a Defesa Civil Municipal, que deu as orientações de acordo com os protocolos de segurança em períodos de chuvas intensas.



O início das aulas, marcado para 5 de fevereiro, também fica suspenso "até que a Defesa Civil Municipal assegure que as condições climáticas não representem mais nenhum risco para os estudantes e funcionários", diz o texto.