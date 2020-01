Taxista é flagrado transportando carga de maconha em Contagem

Segundo a polícia, homem disse que aproveitou que os pais não estavam na casa da família, no Bairro Industrial, para esconder as drogas (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Uma denúncia anônima levou à apreensão de 48 barras de maconha, dinheiro e armas na noite dessa terça-feira no Bairro Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), parte das drogas foi apreendida com um motorista de táxi.





12:09 - 06/01/2020 Casal é preso em BH transportando malas com maconha em ônibus de viagem taxista que conduzia um Gran Siena branco sairia de uma casa no bairro para entregar drogas na Vila Pinho, na Região do Barreiro, na capital. Os militares montaram uma operação no entorno e flagraram o momento em que um Ford Ka branco com dois homens parou em frente a casa. Em seguida, o táxi saiu da garagem. Ambos os veículos seguiram rumo à Avenida Coronel Benjamim Guimarães. Conforme os policiais, a denúncia dava conta que umque conduzia um Gran Siena branco sairia de uma casa no bairro para entregar drogas na Vila Pinho, na Região do Barreiro, na capital. Os militares montaram uma operação no entorno e flagraram o momento em que um Ford Ka branco com dois homens parou em frente a casa. Em seguida, o táxi saiu da garagem. Ambos os veículos seguiram rumo à Avenida Coronel Benjamim Guimarães.





Os policiais seguiram os veículos, mas em determinado momento, o motorista do Ford Ka acelerou e não foi alcançado. Eles conseguiram abordar o táxi e, no porta-malas, encontraram 13 barras de maconha escondidas em um saco de ração para cães.





De acordo com a PM, o motorista disse que mora na casa que foi alvo da denúncia e que aproveitou a ausência dos pais, que estão em viagem, para guardar as drogas e fazer o transporte. Ele disse que receberia R$ 500 reais pelo crime.





Os policiais voltaram para a casa do homem e, lá dentro, recolheram mais 35 barras da droga com embalagem e peso semelhantes às do carro. Uma balança de precisão também foi localizada.





O suspeito pediu para fazer contato com a pessoa que o contratou, o que foi autorizado pelos policiais. O telefone dele foi apreendido em seguida. Segundo os policiais, ele deu notícias que o outro homem ofereceu duas armas de fogo para que as drogas não fossem apreendidas e nem ele preso.





Foi montada uma operação para apreender as armas, que estavam escondidas em dois locais diferentes. Um revólver 38 foi apreendido na Rua Bouganville, no Bairro Eldorado, e outro, de calibre 32, foi recolhido por policiais dentro de uma sacola na Rua Germiniano Souza Morais, no Bairro Palmital A. Nenhum suspeito foi detido nos locais.





O taxista foi preso, e o carro e as drogas apreendidos. Eles foram levados para a Delegacia de Plantão de Contagem.