Bebê de 1 ano e 9 meses morre após engasgar com pirulito

Lucas Gabriel morreu após engasgar com pirulito (foto: Arquivo pessoal) criança de 1 ano e 9 meses morreu após engasgar com um pirulito, em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite dessa segunda-feira (20). O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele recebeu atendimento médico em dois hospitais da cidade. Umade 1 ano e 9 mesesapós engasgar com um pirulito, em, no Norte de Minas, na noite dessa segunda-feira (20). O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele recebeumédico em dois hospitais da cidade.





08:22 - 16/01/2020 Morre, em BH, mais um paciente com suspeita de síndrome nefroneural Lucas Gabriel de Oliveira estava em casa quando recebeu o doce de um dos irmãos. O pirulito estava guardado em uma sacolinha de lembrança de aniversário de um primo do garoto, que foi realizado no domingo. Fernanda Ribeiro, tia de Lucas, disse que a mãe teria ido ao quarto no momento em que o menino recebeu o pirulito e começou a engasgar. Segundo informações da família,estava em casa quando recebeu ode um dos irmãos. Oestava guardado em uma sacolinha de lembrança de aniversário de um primo do garoto, que foi realizado no domingo., tia de Lucas, disse que a mãe teria ido ao quarto no momento em que o menino recebeu o pirulito e começou a





“Eles estavam com a mãe em casa quando ela saiu para ir no quarto, o irmãozinho entregou o pirulito. Ele começou engasgar e foi atrás da mãe, ela puxou o palito e a bolinha continuou na boquinha dele”, afirmou a tia do garoto. O marido de Fernanda chegou a levar o sobrinho a um posto policial próximo à casa da família. De lá, a criança foi levada por uma viatura para o Hospital Aroldo Tourinho, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, foi encaminhada para a Santa Casa.





A Santa Casa informou, em nota, que Lucas deu entrada no hospital em estado gravíssimo, respirando com ajuda de aparelhos e foi submetido a uma broncoscopia para a retirada do doce. Após o procedimento, o menino apresentou sinais de choque, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O óbito foi confirmado às 20h48 de segunda-feira. Lucas Gabriel era o caçula de quatro irmãos e nasceu prematuro.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz