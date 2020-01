Desabamento deixa feridos na Grande BH

Telhado da casa com portão laranja desabou na tarde desta segunda-feira (foto: Reprodução/Google Street View)

Mais uma chuva de grandes proporções atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte no fim da tarde desta segunda-feira (20) e, mais uma vez, um imóvel ficou danificado. Militares do Corpo de Bombeiros se deslocaram à Rua Dezoito, no Bairro Oitis, em Contagem, onde o telhado de uma casa desmoronou.





Segundo a corporação, ao menosNão há informações sobre o estado de saúde das vítimas, mas elas foram retiradas dos escombros por pessoas que vivem nas proximidades.





Ainda de acordo com os bombeiros, o trio lavava roupas quando o acidente aconteceu. Uma senhora sofreu um ferimento na cabeça. Os outros tiveram escoriações.