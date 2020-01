Juventude Bronzeada e Volta Belchior animam foliões em BH; veja a programação

Juventude Bronzeada se concentra na Praça da Estação (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press)

dejá está animado nesta manhã de domingo. Os blocos começaram os ensaios aproveitando o calor do fim de semana e afinam as baterias para a festa que promete novamente lotar as ruas da capital. No meio da manhã, os blocos, na Praça da Estação, e, em, já reuniam dezenas de pessoas para começar a acertar o ritmo para a folia que acontece na última semana de fevereiro. Confira nosso guia do pré-carnaval de BH 2020