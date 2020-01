BH deve ter pancadas de chuva na tarde desta quinta

Céu com muitas nuvens na Região da Savassi, em Belo Horizonte (foto: Gabriel Ronan/EM/D.A Press)

A semana que já é marcada por ocorrências relacionadas à chuva pode ganhar um novo capítulo com fenômeno natural na tarde desta quinta-feira (16). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer com céu nublado e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, pancadas de chuva isoladas.





A temperatura mínima na capital mineira é de 19°C, enquanto máxima é de 32°C. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 85%.





Caso a previsão se confirme, seria oem Belo Horizonte. A de quarta causou estragos na cidade, principalmente na Região do Barreiro, onde odo Córrego Jatobá arrastou carros no Bairro Vale do Jatobá.





Houve, até mesmo, recorde de vias bloqueadas pela Defesa Civil na cidade. Sete ruas e avenidas foram fechadas.

Ver galeria . 26 Fotos Mais um temporal provocou estragos em Belo Horizonte nesta semana. Desta vez, as regiões Oeste e Barreiro estão entre as mais atingidas (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press )





Apesar de estarmos ainda no meio do mês, quatro regionais da cidade já bateram a média histórica de pluviosidade para o mês novembro. Os territórios da Pampulha, Noroeste, Oeste e Centro-Sul já receberam mais que 329 milímetros de precipitação.





A situação forçou a Defesa Civil a expedir alerta de risco geológico em BH. Isso porque as chuvas aumentam o risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos na cidade.





Segundo o órgão da prefeitura, o aviso vale principalmente para as regionais Norte, Pampulha, Nordeste, Noroeste, Centro Sul e Oeste – as que mais choveram até o momento.





Minas Gerais





De acordo com o Inmet, pancadas de chuvas e trovoadas devem acontecer na maioria das regiões do estado. É o caso dos territórios do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.





Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas é a previsão para as regiões Central, do Vale do Rio Doce e da Grande BH.





Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, principalmente à tarde.