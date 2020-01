Minas Gerais pode enfrentar 10ª epidemia de dengue desde 2009

No auge da epidemia de dengue do ano passado, a saúde pública de Belo Horizonte teve que instalar centro de atendimento específico para a doença em UPA (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 1º/5/19)







O registro dos primeiros casos de dengue em 2020 aponta para prognóstico nada animador: Minas Gerais pode enfrentar, neste ano, a décima epidemia da doença desde 2009. O pico da enfermidade ocorre nos meses de março, abril e maio, quando os casos aumentam consideravelmente. No entanto, os números registrados até o momento já são quatro vezes maiores do que os do mesmo período do ano passado. Nos primeiros 14 dias de janeiro, foram registrados 677 casos prováveis de dengue, o que corresponde a uma média de 48 infecções pelo vírus notificadas à saúde pública a cada dia. As autoridades investigam se a doença foi a causa de uma morte, mas ainda não há confirmação. Porém, a dificuldade no controle do vetor e o baixo engajamento da população no combate geram cenário desafiador para as autoridades sanitárias e médicas.





11:27 - 20/11/2019 Combate ao Aedes aegypti: 2019 foi o segundo pior ano em casos da dengue Ministério da Saúde alertou sobre possibilidade de surto em 11 estados da Região Nordeste e dois do Sudeste: Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas não está entre os estados mencionados pelo órgão federal, embora, no ano passado, tenha ocupado as primeiras colocações em levantamento nacional sobre número de casos. Entretanto, o infectologista Carlos Starling acredita que muito provavelmente o surto se repita este ano no estado, uma vez que não ocorreu nenhuma mudança estrutural que levasse a uma queda significativa nos casos da doença. “Somos limitados em termos de medidas de controle da dengue. O mosquito é muito bem adaptado às condições urbanas. Do ano passado para cá, as cidades não mudaram e o mosquito também não mudou. Então, continuaremos tendo número expressivo de casos, infelizmente”, afirmou. Entre os problemas, ele cita o grande número de lotes vagos que se tornam criatórios do mosquito.



O infectologista informa que está em circulação o tipo dois do vírus da dengue, o mesmo que causou epidemia da doença no estado no ano passado, provocando caos na saúde em várias cidades. Em Belo Horizonte, a prefeitura chegou a abrir centros exclusivos para o atendimento aos doentes para desafogar as unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). “Devemos ter sim, infelizmente, muitos casos”, reforça. Outro indicador que preocupa é a infestação alta do mosquito nos municípios, conforme o Levantamento de Índice Rápido (Lira). “Os ovos do mosquito – que já nasce infectado pelo vírus – estão eclodindo e se transformando em larvas”, diz.





As tempestades de verão, muito comuns em janeiro, acendem ainda mais a preocupação com a proliferação do mosquito, que é vetor também da chikungunya e da zika. A falta de cuidado com a água da chuva parada aumenta os locais onde o mosquito pode se reproduzir. Vale lembrar que em 2019 houve epidemia da doença: foram 116.484 casos, com 173 mortes causadas pela dengue. Outros 101 óbitos seguem em investigação.





Focos

Os casos registrados nos primeiros dias do ano demonstram que é preciso redobrar a prevenção para impedir a proliferação de criatórios do mosquito. Carlos Starling reforça a importância da população para barrar o avanço da doença ao adotar medidas para impedir água parada. “A orientação que o governo do estado dá é para a população se preocupar com seu espaço doméstico, onde fica a maior parte dos focos. A recomendação válida inclui ficar atento ao lixo, à água parada no vaso de flor e em outros lugares. Isso está muito bem divulgado. As pessoas têm que fazer a parte delas”, diz.





Outra medida preventiva é o uso de repelente, principalmente para pessoas idosas, mais vulneráveis a infecção mais graves. “Mas é preciso que seja repelente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Nacional (Anvisa). Os repelentes confeccionados à base de citronela não resolvem”, explica.





De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 84% dos focos do mosquito são encontrados dentro das residências. Por essa razão, cuidados diários devem ser mantidos pela população em todas as épocas do ano. A orientação é eliminar água parada em pratos de plantas, vasilhames no quintal, calhas entupidas e caixas de água destampadas.





Os agentes de combate a endemias fazem vistorias nas residências, instruindo os moradores a não deixar a água parada em qualquer tipo de recipiente e, assim, evitar o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Em 2019, de janeiro a dezembro, foram realizadas quase 5 milhões de vistorias no estado.