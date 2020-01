Morre, aos 88 anos, a fundadora do Buffet Catharina

(foto: Euler Junior/EM/D.A Press)

Morreu nesta quarta-feira (15), aos 88 anos, a empresária mineira, fundadora do. Ela sofreu duas, e estava internada em Belo Horizonte desde o último 27 de dezembro. O quadro acabou se agravando para uma infecção e Catharina faleceu por insuficiência respiratória, por volta das 13h30. O velório será realizado a partir das 9h desta quinta-feira no Cemitério Parque da Colina, e o sepultamento está marcado para 15h.foi casada com Gederson Matos, de quem ficou viúva havia 12 anos. Mãe de quatro filhos, Sérgio, de 53, Simara, de 52, Cristiane, de 50, e Virgínia, de 47, também era avó de sete netos, com idades entre 12 e 22 anos, além de ter criado outros quatro sobrinhos.A filha caçula,, fala sobre a dor da perda da mãe. "Tivemos o privilégio de viver com alguém tão especial, uma guerreira, uma pessoa amorosa, uma empreendedora. Um exemplo para nós de fé, de trabalho duro, de caráter. Nos deixa um legado maravilhoso. Sonhamos seu sonho juntos com ela, da construção de seu bufê. Alguém sempre de braços abertos para o mundo. Fica a saudade e um grande vazio", diz Virgínia.O nascimento doleva ao ano de 1953. Com descendência italiana, a empresária assistiu a dificuldade financeira de sua família, quando da experiência dos dias duros da Segunda Guerra Mundial. O trabalho principiou com a criação de doces para festas infantis, com a marca da persistência e união dos parentes.Natural de, no interior de Minas, a mudança de Catharina para a capital mineira ocorreu em 1955 em um esforço para ganhar relevância no ramo da gastronomia. A culinária foi para ela um grande caso de amor. Coordenou a cozinha no Palácio da Liberdade e, em Belo Horizonte, atendeu personalidades e familiares de políticos como José de Magalhães Pinto, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves.Mesmo com a origem humilde dessa expert na cozinha, hoje o bufê é um dos mais respeitados de Belo Horizonte e fora do município. Recheada de boas receitas e à altura dos mais exigentes paladares, a história de Catharina Matos também remete à simplicidade da Fazenda Barro Branco, em Cláudio, onde nasceu em uma família de 14 irmãos. Um caminho que chega em belas recepções realizadas na casa de festas que ela criou, uma doceira de mão cheia.São relatos da época em que todos se conheciam, quando governadores e presidentes adentravam a cozinha para saudar as cozinheiras, um tempo em que as festas eram verdadeiros acontecimentos. Muito mais que pratos e sobremesas deliciosos, eram momentos de congraçamento.A vida dessa mulher brava e batalhadora virou tema de livro - estão aí reminiscências saborosas que envolvem tantos nomes conhecidos, quando a cidade era mais alegre e amigável. A publicaçãonão é um conjunto de receitas. Ali, é possível reconhecer o surgimento de certos pratos que fizeram barulho nas festas do século passado, como o estrogonofe, o peito de peru com frutas em calda, o pudim de leite e muito mais.Com o passar dos anos, Catharina entregou o comando da empresa para familiares, mas sempre esteve atenta a tudo. Seu marido e os filhos engrossaram o time no negócio e inauguraram, em 1993, a sede do Catharina na cidade.Localizado no alto da Avenida Raja Gabaglia, a construção conta com os lindos, os primeiros em BH completamente desenhados para servir para a logística de eventos - um dos legados é o testemunho das festas mais elegantes da capital.Um trajeto longo que hoje encontra a tradição e uma marca consolidada no que se tornou referência mineira no segmento de bufês - a etiqueta recebeu diversos títulos e premiações.