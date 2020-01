Mulher é internada em Viçosa com suspeita de intoxicação pela cerveja Belorizontina

Mulher deu entrada no Hospital São João Batista na última quarta-feira (foto: Divulgação/Hospital São João Batista) Viçosa, cidade da Zona da Mata Mineira, com suspeita de intoxicação pela cerveja Belorizontina, produzida pela Cervejaria Backer. A paciente deu entrada no Hospital São João Batista na última quinta-feira com sintomas de síndrome nefroneural, que causa insuficiência renal e problemas neurológicos. Uma mulher foi internada em, cidade da, com suspeita de intoxicação pela cerveja, produzida pela. A paciente deu entrada nona última quinta-feira com sintomas de síndrome nefroneural, que causa insuficiência renal e problemas neurológicos.

Até essa sexta-feira, dez pessoas foram internadas em Minas Gerais com quadro de insuficiência renal e problemas neurológicos, possivelmente provocados pela ingestão da bebida em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Uma delas, que teria ingerido a bebida no Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira, morreu na última terça-feira.

Este pode ser o primeiro caso de intoxicação fora da Região Metropolitana de BH e também a primeira mulher com esses problemas de saúde. A paciente internada em Viçosa contou que comprou as bebidas na cidade da Zona da Mata, onde bebeu o líquido de uma garrafa. Ela também contou que tomou o restante no estado do Espírito Santo. Diretor administrativo do Hospital São João Batista, Sérgio Pinheiro explicou o caso e frisou que ainda se trata de uma suspeita.

“A paciente internou na última quinta-feira com sintomas semelhantes da possível síndrome nefroneural, ou doença misteriosa, como estavam chamando. Ela relatou o consumo da cerveja Belorizontina, uma cerveja adquirida em Viçosa, de dois lotes diferentes. A situação ainda é apenas uma suspeita. A paciente está clinicamente estável, mas ainda está internada em observação”, contou, ao Estado de Minas.

O diretor também informou que encaminhou amostras para perícia por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), para que o estudo fosse realizado da maneira adequada. “Ela levou as duas cervejas ao hospital. Entramos em contato com a SES e enviamos amostras a BH para poderem fazer a análise. Agora, se é um caso ocorrido pela ingestão da cerveja e se ela poderia estar adulterada, é a secretaria que informa”.

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que ainda não foi notificada de nenhum caso fora da Região Metropolitana de BH. A SES disse que ainda apura essa e outras denúncias e que não é possível classificá-la como um caso oficial.