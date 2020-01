Homem descumpre medida protetiva e tenta matar a ex em Minas

(foto: Crime aconteceu na Rua Dom Pedro II, no Centro de Montes Claros)

A Polícia Civil prendeu em flagrante e encaminhou para o presídio regional de Montes Claros um homem acusado de tentar matar a ex-companheira em Minas Gerais. O crime aconteceu dentro de uma loja de departamentos na manhã dessa quinta-feira (2), no Centro da cidade. O principal suspeito é José Belo Caetano de Jesus, de 43 anos.





O suspeito, inclusive,por ameaçar a ex-companheira e estava emquando o crime aconteceu. Eleprevista na Lei Maria da Penha.



A tentativa de feminicídio aconteceu na Rua Dom Pedro II. De acordo com a Polícia Militar, a mulher estava trabalhando no caixa da loja de departamentos quando o agressor chegou ao local armado com uma faca tipo peixeira.



Conforme relato da vítima, José invadiu o compartimento do caixa. Em seguida, a segurou pelo cabelo e tentou golpeá-la com a faca. A mulher se defendeu, sofrendo cortes em uma das mãos.





Ela, então, gritou por socorro. Funcionários do estabelecimento usaram cadeiras e conseguiram afastar o agressor, que saiu correndo e jogou a faca no chão.



Na sequência, o homem foi dominado por populares e jogado no chão, tendo as mãos amarradas.





Enquanto era dominado e estava no chão, aguardando a chegada da Polícia Militar, ele foi agredido por pessoas que passavam pelo local, conforme registrado em vídeo que circula pelas redes sociais.



Nesta sexta-feira (3), a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso por ameaçar a caixa da loja de departamentos em 8 de outubro deste ano. A mulher relatou que o homem se tornou agressivo e passou a ameaçá-la por não aceitar o fim do relacionamento, que durou quatro anos.





José Belo foi liberado no dia 11 de outubro, recebendo a liberdade provisória, com o dever de cumprir a medida protetiva da vítima, da qual deveria manter uma distância mínima de 200 metros.



A mulher também contou para a PM que no dia anterior à tentativa de feminicídio, o ex-companheiro descumpriu a medida protetiva e foi até a casa dela, onde voltou a agredi-la, fazendo nova ameaça de morte.





Delegada se posiciona



A delegada Karina Maia, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Montes Claros, afirma que o fato que ocorreu com a caixa da loja de departamentos se repete com muitas mulheres vítimas de violências.





De acordo com ela, as vítimas deixam de comunicar as autoridades o descumprimento das medidas protetivas por parte dos agressores. Desta forma, acabam sofrendo novamente com a violência dos ex-companheiros, mesmo com a determinação de medidas de proteção.



“O que aconteceu nesse caso foi que a vítima não informou à polícia ou ao juiz que o autor estava descumprindo a medida protetiva”, disse Karina Maia. A delegada relatou que a mulher informou que o ex-companheiro estava “indo atrás dela, procurando por ela e descumprindo a medida protetiva e que ela não tinha isso à polícia”.



A delegada especializada no atendimento ás mulheres enfatizou que, embora a Polícia Civil não tenha estatísticas a respeito, sabe-se que é elevado o índice de agressores que descumprem as medidas protetivas sem que as vítimas informem o fato às autoridades, o que dificulta o combate à violência contra a mulher e favorece a impunidade.





“É importantíssimo que a vítima comunique a polícia (sobre o descumprimento da medida protetiva) para que possamos tomar as providências para a realizar a prisão preventiva do agressor”, salienta Karina Maia.





“Quando é determinada a medida protetiva, a orientação para a vítima, a orientação para as vítimas é que, caso esteja ocorrendo o descumprimento, elas devem procurar a Polícia Militar, a delegacia ou a Vara da Justiça de Violência Doméstica no fórum e informem sobre o descumprimento para que sejam adotadas as medidas necessárias”, declarou Karina.