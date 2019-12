Assaltante tenta roubar adolescente, tem mal súbito e morre na Pampulha

(foto: Google Street View/Reprodução) morte súbita ao tentar roubar o celular de uma adolescente de 15 anos, na rua José Simplício Moreira, 935, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha. De acordo com testemunhas, Jackson Roger Gomes, de 24 anos, chegou em uma moto vermelha, desceu e, à mão armada, anunciou o assalto. Um assaltante passou mal e teveao tentar roubar o celular de uma adolescente de 15 anos, na rua José Simplício Moreira, 935, no Bairro Trevo, na Região daDe acordo com testemunhas,, chegou em uma moto vermelha, desceu e, à mão armada, anunciou o assalto.





SAIBA MAIS 04:00 - 31/12/2019 Ônibus são incendiados na Grande BH pelo quarto fim de ano seguido

09:05 - 31/12/2019 Veja como vai ficar o tempo na virada do ano em Belo Horizonte agarrou pela bermuda. Ameaçou de matá-la se ela não entregasse o celular. Segundo o boletim da Polícia Militar, populares conseguiram livrar a jovem. O assaltante teria retornado à moto para tentar fugir. No entanto, um conhecido o reconheceu e disse: "não faça isso, Jackson. Você não vai fugir." De acordo com testemunhas, o conhecido de Jackson conseguiu desligar a moto. A jovem tentou escapar e correu. No entanto, o assaltante a perseguiu e a. Ameaçou de matá-la se ela não entregasse o celular. Segundo o boletim da, populares conseguiram livrar a jovem. O assaltante teria retornado à moto para tentar fugir. No entanto, um conhecido o reconheceu e disse: "não faça isso, Jackson. Você não vai fugir." De acordo com testemunhas, o conhecido de Jackson conseguiu desligar a moto.

Sem poder evadir do local, Jackson começou a passar mal. Colocou a mão no peito e caiu no chão. Quando a viatura da Polícia Militar chegou ao local, o jovem estava morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito por uma parada cardíaca fulminante. A vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML). De acordo com o boletim de ocorrência, o assaltante não tinha sinais de ter sofrido agressão ou algum tipo de violência. A ocorrência foi encerrada na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.