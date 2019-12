'Nossa Senhora' atrai multidão a caverna

Com divulgação do fenômeno, número cada vez maior de pessoas comparece ao local (foto: Oliveira Júnior/divulgação)







Uma suposta aparição de Nossa Senhora tem atraído centenas de pessoas a uma gruta na zona rural de Verdelândia, cidade de 9,35 mil habitantes, no Norte de Minas. Sinais luminosos observados sempre em horário próximo ao meio-dia surgiram há duas semanas e levaram os fiéis a entender que representam a santa na entrada da caverna. Ontem ocorreu uma missa no local, acompanhada por uma multidão, debaixo de sol forte. Várias pessoas se emocionaram, relatando que realmente viram a figura de Nossa Senhora.

A missa foi celebrada pelo padre Elias de Melo Leite, da Quase Paróquia Nossa Senhora de Santana, de Verdelândia. Participaram moradores da própria cidade e das vizinhanças, como Janaúba e Jaíba. Mas, desde que o fenômeno foi observado pela primeira vez por um vaqueiro, pouco antes do Natal, a “aparição de Nossa Senhora” tem atraído também pessoas de outras regiões, sendo propagada via redes sociais.

A caverna onde aparecem os sinais fica em uma serra, a três quilômetros da área urbana de Verdelândia. Ontem, com a celebração da missa, o movimento de pessoas no local foi tão intenso que foi necessária a presença da Polícia Militar para controlar a entrada e saída de veículos com placas de diferentes cidades.