Réveillon será de sol e chuvas isoladas em Minas Gerais

Saída para o réveillon: na foto, Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte. (foto: Edésio Ferreira/D.A/Press)

Os mineiros vão cutir dias de sol até a chegada do Ano Novo. A previsão do tempo para o réveillon é de temperaturas altas e chuvas isoladas na maior parte do estado até a próxima terça-feira, dia 31.A informação é do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas em Minas Gerais vão variar de 13ºC, mínima prevista para o Sul do estado, a 39ºC, no Norte de Minas, onde não há qualquer sinal de chuva para o feriado do réveillon.Na capital, os termômetros vão de 18ºC a 31ºC. “Pode acontecer chuva localizada por causa da alta umidade disponível, preferencialmente, no fim de tarde”, afirma a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.Somente na terça-feira pode ocorrer pancadas e trovoadas mais fortes no Triângulo Mineiro, Sul e Noroeste.