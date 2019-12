Idoso morre ao desmaiar em trilha na Serra de São Domingos, em Poços de Caldas

Militares resgataram o corpo da vítima em local de difícil acesso (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Um idoso morreu na manhã desta quinta-feira em uma trilha em Poços de Caldas, no Sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local é conhecido pela trilha que passa pela Fonte dos Amores e vai até a estátua de Cristo Redentor, na Serra de São Domingos. Os militares acreditam que este teria sido o trajeto do homem. Contudo, ele não estava acompanhado.









O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e constatou a morte da vítima. Segundo os bombeiros, o corpo estava em local de difícil acesso, foi retirado pelos militares e encaminhado à funerária da cidade.

Na trilha do perigo

trilhas aumenta. Em janeiro deste ano, o Estado de Minas mostrou o aumento no número de resgates em áreas de cachoeiras e rios de Minas. O período de férias se aproxima e o cenário de perigo nasaumenta. Em janeiro deste ano, omostrou o





De janeiro a novembro de 2018, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais realizou 526 atendimentos a pessoas perdidas, contra 452 no mesmo período de 2017, desaparecidas e ilhadas em locais como trilhas, matas, acampamentos, cachoeiras, rios, enxurradas e outros locais. Esse número representa um aumento de 16,7% em relação ao mesmo período em 2017.

Cuidados

Para evitar que as estatísticas aumentem, os bombeiros recomendam que a população tome cuidado e siga algumas orientações:

Quando for acampar, evite ir sozinho . Procure ir sempre em grupo para maior segurança de todos e avise as pessoas para onde você está indo e quando pretende voltar;

. Procure ir sempre em grupo para maior segurança de todos e avise as pessoas para onde você está indo e quando pretende voltar; Busque o máximo de informações sobre a cidade e os locais que você irá visitar, planejando a viagem com antecedência ;

; Evite fazer trilhas desconhecidas à noite , pois as chances de se perder são maiores;

, pois as chances de se perder são maiores; Procure acampar próximo de água potável ou limpa, mas evite as margens de rios e cachoeiras;

de rios e cachoeiras; Faça uma lista de itens e equipamentos com as coisas mais importantes, assim sempre que você for viajar é só conferir na lista se está faltando alguma coisa e atualize-a frequentemente com itens que você sentiu falta na última viagem.

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais