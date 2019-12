Mulher é encontrada morta em hotel de Belo Horizonte

Mulher foi encontrada caída em um quarto do hotel (foto: Google Street View/Reprodução)

Ponto de tráfico de drogas

serão analisadas para tentar identificar ode uma mulher encontrada morta em um. A vítima, que estava sem documentação, estava caída dentro de um quarto com várias. A arma do crime não foi encontrada. A suspeita é que o assassino tenha usado uma chave de fenda, punhal ou tesoura. Nenhum cliente ou funcionário passou informações sobre o crime a polícia.O crime foi registrado na noite dessa quarta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência da, um chamado foi feito a corporação depois que a mulher foi encontrada caída no quarto do hotel. Médicos doforam ao local e constataram a morte da vítima.A perícia daconstatou que ela sofreu várias perfurações no peito e nas costas. Foram 14 ferimentos identificados. Ela não estava com documentação, mas a PM suspeita que seja uma jovem de 23 anos, que já é conhecida dos militares.Segundo a PM, a porta do quarto onde a mulher foi encontrada estava parcialmente arrombada. O sangue encontrado no local indica que a vítima tentou correr e se esconder no banheiro. Manchas de sangue também foram achadas nos corredores. Ainda não se sabe se ela fugiu pelo local, ou se o sangue era do autor do crime.O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. O caso foi encerrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.O estabelecimento é um local já conhecido por prostituição,. De acordo com a PM, o dono do hotel tem um relacionamento amoroso com a irmão de Roni Peixoto, considerado braço direito do traficante Fernandinho Beira-Mar. O casal foi preso, segundo a polícia, em 22 de dezembro. No imóvel, foram encontradas armas e drogas.Com a prisão, ainda segundo a PM, um outro homem assumiu o comando do hotel. Porém, ele acabou preso no dia 23 com uma arma de fogo no mesmo local. Este indivíduo tem extensa fica criminal.