Carreta carregada com produto perigoso tomba e bloqueia rodovia por mais 19 horas

Carreta tombou na tarde de quarta-feira e ficou atravessada na rodovia (foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação)

Foi liberada depois de mais de 19 horas fechada, a, em, na Região Norte de Minas Gerais. A estrada foi interditada por causa docarregada com produtos perigosos. A ocorrência aconteceu no km 15 da estrada. Ninguém ficou ferido. Aafirmou que o trânsito voltou a fluir no trecho por volta das 9h desta quinta-feira.O acidente aconteceu por volta das 13h30. Segundo o, o motorista do veículo perdeu o controle da direção próximo ao km 15, por motivos ainda desconhecidos. O veículo, que estava carregado com álcool, acabou tombando. Ana pista, o que interditou totalmente o trânsito.Por volta das 18h, viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retornar no local do acidente. Aresponsável pela carga afirmou que iniciaria o transbordo do produto perigoso.Os trabalhos só foram finalizados na manhã desta quinta-feira.