Carreta carregada com produto perigoso tomba e interdita a BR-365

Carreta ficou atravessada na rodovia em Montes Claros (foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação)

com umafecha a, em, na Região Norte de Minas Gerais, nesta quarta-feira. O veículo tombou no km 15 da estrada e interditou totalmente o trânsito no trecho. Ainda não há previsão para a liberação da via. Ninguém ficou ferido. Aainda faz os levantamentos para identificar as causas da ocorrência.O acidente aconteceu por volta das 15h. Segundo o, o motorista do veículo perdeu opróximo ao km 15, por motivos ainda desconhecidos. O veículo, que estava carregado com álcool, acabou tombando. A carreta ficou atravessada na pista, o quePor volta das 18h, viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retornar no local do acidente. A seguradora responsável pela carga afirmou que iniciaria odoAinda não há previsão para a liberação da rodovia.