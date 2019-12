Homem perde controle da direção e atropela quatro pessoas na Grande BH

Quatro pessoas foram atropeladas em Contagem, na véspera do Natal (foto: Reprodução/Google Street View)

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente provavelmente causado pelo consumo de bebidas alcoólicas. Um homem de 58 anos com sintomas de embriaguez perdeu a direção do seu carro na noite dessa terça-feira (24) e atropelou duas mulheres, de 68 e 43, e dois homens, 46 e 60. O fato aconteceu na Rua Comandante Gil Siqueira, no Bairro Industrial, em Contagem (Grande BH).





Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas, que são parentes, contaram que estavam sentadas em frente ao imóvel da família quando o carro veio em direção a elas.





O carro atropelou as quatro pessoas e derrubou o portão da casa. Por consequência, também se chocou contra o veículo da família, que foi projetado contra uma parede também danificada.





A mulher de 68 anos sofreue o Samu a levou até o Hospital de Contagem. Outras duas vítimas, a mulher de 43e o homem de 46foram levadas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Juscelino Kubitschek, em Contagem.





O homem de 60 sofreu lesões no pescoço, nas costas e no lado esquerdo da face. Ele recusou atendimento, contudo.





Já o motorista do carro foi preso e conduzido à delegacia. A corporação removeu o veículo dirigido por ele para o pátio.





A perícia da Polícia Civil informou que compareceria ao local em data posterior, pois a cena da ocorrência já estava descaracterizada.