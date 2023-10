685

RECONHECIMENTO

A Santa Casa BH acaba de conquistar seu terceiro título do Prêmio Aberje, considerado o maior concurso de Comunicação Organizacional do país e um dos principais da América Latina.

O projeto vitorioso foi elaborado

pelo setor de Comunicação e Marketing e o case inscrito foi "O gigante ferido. Gestão da crise do incêndio no CTI do Hospital Santa Casa BH". Link do vídeo: https://drive.google.com/file/d/

1q5Eqpc4wXqm7mperxxda8EwopAL7GDey/view?usp=sharing





CONQUISTAS

A Santa Casa BH venceu a etapa regional, que abrange Minas Gerais e os estados do Centro-Oeste, na categoria "Gestão de Crises Organizacionais". Antes, a instituição ganhou o prêmio regional e o nacional de 2020, na categoria "multipúblicos", com um case sobre a pandemia da Covid-19. A gerente de Comunicação e Marketing da Santa Casa BH, Raquel Ratton, explica a escolha do tema: "O incêndio no CTI do décimo andar do Hospital de Alta Complexidade 100% SUS desencadeou um cenário de guerra, que exigiu ação rápida, firme, organizada e destemida de toda equipe da instituição, desde os primeiros minutos do fogo, quando a prioridade era retirar os pacientes do prédio de 13 andares, até os desdobramentos do ocorrido", diz.





AMARELO!

Um dos assuntos que tomaram conta das conversas nas redes sociais foi a acusação de plágio da campanha da Bauducco. Juliette e Duda Beat lançaram o single Magia Amarela para a nova campanha da marca, criada pela Galeria. Logo após o lançamento, chamou atenção a semelhança com a canção AmarElo, de Emicida, tanto na identidade visual

quanto na mensagem.





ACUSAÇÃO

Evandro Fióti, CEO da Lab Fantasma, se pronunciou em live no Instagram dizendo que o conceito de seu trabalho ao lado do irmão, Emicida, foi roubado. Explicou, ainda - sem mencionar nominalmente a Bauducco - que a marca negociou com ambos, mas que não houve acordo em relação ao cronograma, aos prazos e às questões financeiras. "Porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer".





CANCELADO

Em comunicado à imprensa, Bauducco e Galeria afirmam que foram considerados artistas da música brasileira e internacional, mas que a escolha das cantoras Juliette e Duda Beat refletiu o propósito da campanha. Mas diante dos desdobramentos, a empresa decidiu cancelar a campanha e diz que seguirá dialogando com os artistas envolvidos, "pelos quais manifesta total respeito e admiração".