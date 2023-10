685

Coleção "Le Palace" de Victor Dzenk (foto: Divulgação)



Cada vez mais conectado com o centro da cidade, desde que se instalou no Minascentro, o Minas Trend completa 30 edições e se amplia à medida que agrega outros eventos e iniciativas no seu entorno.

Acessórios Lita Raies (foto: Lita Raies/divulgação)

Se o salão de negócios começa, oficialmente, no dia 24 de outubro, a Semana da Moda de Belo Horizonte, sob seu guarda-chuva institucional, tem início antes, com a realização de dois desfiles importantes: o “Moda e Arte no Palácio”, com chancela da A.Criem – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais, hoje, no foyer do Palácio das Artes, e o comemorativo dos 40 anos da M.Rodarte, tradicional marca mineira do segmento luxo, que apresenta a glamourosa coleção Splendore, amanhã, no Automóvel Clube, especialmente para convidados, dentro da programação oficial do evento.

Kalandra (foto: Reprodução)

Duas novidades envolvendo as passarelas também movimentam a feira: o segmento de pronta-entrega faz sua primeira exibição no palco, dia 24, durante o Four Fashion Show, e o lançamento do projeto Minas Trend Kids - Baby e Teens chega com a promessa de colocar o relevante segmento infanto-juvenil em destaque.

M.Rodarte (foto: Reprodução)

A responsável pela produção executiva é a Top Agency que, para mostrar esse potencial para os clientes, reúne 40 marcas em um desfile, dia 25, no Grande Teatro do Minascentro.

Como sempre, o evento conta com uma rica agenda cultural, com workshops, palestras, talks, lives, não só no Minascentro, mas em outros espaços culturais de BH. Depois dos temas “A moda no Centro” e “A moda no horizonte”, que nortearam as duas últimas edições, o slogan escolhido agora é “As novas conexões da moda”.

De acordo com Francielly Martins, gestora do Minas Trend, a intenção é resgatar o papel do setor, das pessoas envolvidas, da tecnologia, reforçando a sinergia da moda com toda a cidade, especialmente a região central de Belo Horizonte.

Fidelidade





Mesclando moda festa e urbana, Victor Dzenk, cuja marca está comemorando 30 anos, continua lançando suas coleções no Minas Trend, ocasião em que tem a oportunidade de entrar em contato com os clientes, estreitar relações e realizar bons pedidos. Seu trabalho para a próxima temporada se chama “Le Palace” e busca traduzir a nobreza do conceito palace, ora resgatando a opulência elegante de um palace hotel, ora remetendo ao clima disco do famoso Le Palace, na Paris dos anos 1980.

Ao transportar o brilho da noite parisiense e a sensualidade das suas frequentadoras para os trópicos do século 21, ele encontrou nos traços da arquitetura palaciana do conjunto de prédios do Circuito Liberdade, em Beagá, o complemento ideal para a nova coleção inverno 2024.

A Kalandra, por sua vez, se inspira em recomeços e memórias, peças eternas e texturas clássicas, destacando vestidos colunas e plissados e apostando no exagero dos volumes, que pode ser percebido nas mangas, decotes profundos e fendas. A novidade fica por conta dos tons metalizados em vestidos longos e sofisticados. A cartela exibe cores profundas e intensas de azul, verde, rosa, amarelo e tons que remetem à pedras preciosas. No setor dos acessórios,

Lita Raies aposta na coleção de bijus “Alquimia”, resultante de uma combinação de metais, pedras, cristais e diferentes banhos. Além do design autoral e exclusivo e da produção artesanal, o diferencial são os acabamentos especiais, como o verniz italiano e o banho lita raies níquel free.

Negócios





Independentemente dos conceitos, o foco continua sendo os negócios e a feira reunirá 106 estandes: 35 do segmento do vestuário, 36 de joias e bijuterias, 31 de bolsas e calçados e 15 de lingerie, moda praia e sleepwear. A estreia da pronta-entrega no evento, em abril, se revelou uma decisão acertada, como afirma Rogério Vasconcelos, presidente do Sindivest-MG - Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais, cujo trabalho tem sido o de alinhavar possibilidades de participação das empresas que trabalham com esse modelo de comercialização.

“Elas fizeram boas vendas, muitas estão retornando”, ele pontua. Isa Paes pode ser considerada um exemplo: a experiência positiva na edição passada fez com que ela marcasse presença pela segunda vez. “É importante acreditar e investir no salão de negócios mineiro e nos resultados que ele propicia”, ressalta Isa, responsável pelo estilo da marca.

Mais do que isso, estará presente também no Four Fashion Show, juntando-se à Regina Salomão, Manie e Amicci, em desfiles-shows individuais. “As coleções serão exibidas ao som da Orquestra Opus e da voz dos cantores Wilson Sideral, Clara X Sofia e Glaw Nader, no Grande Teatro do Minascentro”, explica Rogério, coordenador da ação. Na área dos pedidos, quem retorna ao Minas Trend é a Plural. Sua primeira participação na feira foi no Expominas, em um estande coletivo do Sindivest-MG. De lá para cá, cresceu, angariou clientes, participou do line up dos desfiles e de exposições realizadas no antigo local. “Aceitamos o convite do sindicato e resolvemos voltar visando contribuir para o fortalecimento do evento, como marca âncora que nos tornamos. O objetivo é mostrar que a produção mineira não é só a da festa, o estilo casual também é reconhecido nacionalmente”, enfatiza Gláucia Fróes, que comanda a Plural.

M. Rodarte (foto: Reprodução)

Moda e arte

no palácio

A moda é um elemento da cultura que dialoga com todas as artes, uma atividade potente que transmite e amplifica expressões artísticas e mensagens contemporâneas. O desfile “Moda e Arte no Palácio”, que acontece hoje, às 19h, no foyer do Palácio das Artes, é uma promoção da A.Criem-MG – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Fundação Clóvis Salgado, e apresentará 50 looks autorais de estilistas mineiros, entre eles 10 novos talentos.

Rodrigo Fraga (foto: Reprodução)

Do flerte com o tema surgiram propostas diversificadas, interpretações referendadas nas artes plásticas, música, variações da dança, teatro, arte urbana, arte sacra de Minas Gerais, entre outras inspirações relacionadas com o tema. “Nada mais natural que o desfile ocorra no Palácio das Artes, a casa que abriga todas as manifestações culturais”, ressalta Antônio Diniz, presidente da A.Criem.

O evento, que abre a Semana de Moda de Belo Horizonte, conta com a curadoria de Antônio e dos estilistas Victor Dzenk e Renato Loureiro. Paulo Martinez assina o styling e a direção geral é de Roberta Mazzola.

Rodolfo Oliveira (foto: Reprodução)

Os looks inspirados no streetwear e a cartela de cores são os elementos que trarão unidade à apresentação, costurando o trabalho de Martinez, que elegeu tons e texturas do preto em contraponto com metalizados de todos os matizes para costurar o conceito.

Aislan Batista (foto: Reprodução)





Novos talentos





Bella Ferreira, Adriana Gonçalves, Lívia Castro, Diego Alvarenga, Marina Rosa, Thiago Mirandes, Lívia Lopes, Aislan Batista, Rodolfo Oliveira e Túlio Assunção são os nomes que cruzarão a passarela pela primeira vez. “É uma ótima oportunidade de eles ganharem visibilidade e de mostrarem suas criações junto a profissionais já tarimbados”, diz Loureiro, responsável pela curadoria dos candidatos.

A renovação e oxigenação do mercado por meio da criatividade dos jovens estilistas é um dos objetivos da A.Criem, associação criada em 2020 com o propósito de valorizar e divulgar os profissionais que fazem o estilo da moda de Minas Gerais.

Após o evento, os looks desfilados serão expostos no Minascentro, durante a realização do Minas Trend. Depois, as roupas seguirão para a mostra no Palácio da Liberdade, onde serão exibidas até novembro.

O projeto Moda e Arte no Palácio tem patrocínio da Cemig via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC) e conta com os apoios institucionais da Fiemg e da CDL-BH – Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte.(HA)

Esplendor na passarela





Uma sequência de vestidos esplendorosos cruzará a passarela do Automóvel Clube, no dia 23 de outubro, às 20h, para comemorar os 40 anos da M.Rodarte, marca mineira reconhecida em todo o Brasil pelo design exclusivo, bordados artesanais e acabamentos especiais.

Looks emblemáticos, que marcaram a trajetória da grife e encantaram geração de clientes, surgirão repaginados, ostentando grandes volumes, saias rodadas, babados, golas, entre outros detalhes, bem no espírito da alta-costura, segundo explica Maria Cândida, responsável pelo styling do desfile. A intenção é tirar partido da ornamentação imponente do local – os salões Dourado e Príncipe de Gales do tradicional clube belo-horizontino - para criar um clima condizente com o conceito da coleção. O espírito de celebração, ao mesmo tempo em que reverencia a história da M.Rodarte, evoca referências contemporâneas, flerta com o futuro e com a perspectiva da continuidade.

Se a inspiração é a sofisticação e elegância das maisons de haute couture, a stylist flerta com a simplicidade dos antigos desfiles em que as roupas glamourosas eram apresentadas dentro dos ateliês em grande proximidade com as clientes.

Os vestidos dos sonhos são construídos em tecidos nobres, com predominância da zibeline. Os bordados manuais preciosos, que fazem parte da identidade da marca, deslocam-se também para acessórios autorais e poderosos. Além dos shapes construídos em modelagens especiais, a cartela é colorida sem esquecer do clássico preto e branco. Cerca de 25 looks contarão a história de uma marca que reúne tradição e inovação em seu DNA.

Fundada há 40 anos por Marina Rodarte, uma professora de história interessada em moda, a M.Rodarte se especializou em alta-costura, o que significa atenção nos mínimos detalhes e uma abordagem artesanal, que inclui os bordados feito à mão. A constante evolução desses processos faz com que a marca redefina sempre o nicho festa de luxo.

A estilista considera que celebrar quatro décadas de existência é um fato notável e reflete, não apenas a dedicação à moda, mas também a capacidade de se adaptar e inovar ao longo do tempo. “Olhando para o futuro, estamos empolgados com as oportunidades e desafios que se apresentam. Continuaremos aperfeiçoando nossas coleções, mantendo nosso cuidado com a qualidade e design impecável”, pontua.

Sobre a participação da M.Rodarte em um desfile solo, na 30ª edição do Minas Trend, ela considera um momento emocionante. “É uma oportunidade para destacar, não apenas a história da marca, mas também suas últimas criações e visão para o futuro. Temos certeza de que faremos uma bela apresentação, representando a riqueza e qualidade da moda festa de Minas Gerais”, garante.