Beleza sustentável

Paula moreira (foto: Marcos Barros/divulgação )



A administradora de empresas Paula Moreira teve a ideia de montar uma fábrica de xampus em barra, resgatando o cultivo de ervas medicinais, durante a pandemia, com o apoio da irmã, Isis Moreira, de 26 anos, e da mãe, a ex-vereadora Lucinda Rosa Kroeff, cujo mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte teve como bandeira a defesa das causas ambientais e sociais.

Em agosto, a fábrica da OR foi inaugurada e os produtos já estão sendo comercializados em redes hoteleiras e salões de beleza conceituados na zona Sul de BH. O projeto é desenvolver as formulações e criar uma espécie de rede de produtores vizinhos. Promover o alcance no mercado nacional e internacional é uma das metas das duas irmãs, incentivadas pelas chances de aceitação que os processos artesanais sustentáveis têm lá fora.

Quando foi que vocês começaram a pensar no projeto da OR?

Foi durante a pandemia. Eu já estava em busca por opções mais sustentáveis, quando conheci o xampus em barra. Era só pelo impacto ambiental, mas a utilização dos xampus naturais em barra fizeram muito bem para o meu organismo. Comecei a me aprofundar sobre a técnica, fazer cursos pensando muito na minha família. Minha mãe já fazia os próprios cremes, à base de babosa, melado de cana, água de arroz. Se eu aliasse essa tecnologia com esse conhecimento ancestral, teríamos algo fantástico. Assim surgiu a OR.





Qual é o propósito da marca?

Promover a cura pelo natural através de cosméticos sustentáveis.





Por que resolveram entrar nessa onda de sustentabilidade, que torna tudo tão mais complicado em termos de regularização?

Queríamos mostrar que dá para contribuir com o meio ambiente de forma simples, fazendo escolhas conscientes, como deixar de usar xampu sintético, embalado em garrafa plástica. Imagina, se todo mundo usasse xampu em barra, o tanto de lixo que deixaríamos de descartar no planeta.





Quais foram as dificuldades para dar corda à ideia?

A principal foi a questão regulatória. Aos olhos da legislação, não tem diferença entre um pequeno produtor e uma grande indústria, nada a ver com o que acreditávamos e nem o que projetávamos como propósito de vida mesmo. Tinha que ser rural, tinha que resgatar a cultura do cultivo de plantas medicinais e os produtos tinham que ter o menor impacto ambiental possível. A Janaína Nunes, nossa RT (responsável técnica), ajudou muito a adequar a nossa realidade produtiva com o que a norma exigia. A prefeitura de Sabará, a EMATER, o próprio governo de Minas acreditaram na nossa proposta. Tivemos também um suporte da Anglogold Ashanti através do programa Parcerias Sustentáveis, que viabilizou fazermos as adequações estruturais e demais ações necessárias para termos uma indústria de xampu em barra, na zona rural.





Quais são as matérias-primas usadas? Todas são encontradas no sítio?

Plantas nativas da nossa região. Criamos formulações inéditas, utilizando o conhecimento empírico dos moradores da região e mulheres da nossa família. Já fizemos um teste de destilação de óleo essencial da folha da jabuticaba, um xampu de ora-pro-nóbis com carvão ativado feito da casca de café, que é descartada antes da torra. A ideia é criarmos uma rede de produtores vizinhos, onde quem optar pelo plantio e manejo sustentável dessas matérias primas já terá sua venda garantida pela OR.





Qual o impacto social que isto gera?

Essa iniciativa vai trazer impacto social e desenvolvimento para nossa região, temos alguns sitiantes com terra em desuso, uma alternativa de empreendedorismo para as mulheres também. Muitas delas ficam em casa, cuidando dos filhos, enquanto os maridos trabalham nas fazendas. No formato proposto, elas poderão ter a renda da venda do plantio e fazendo isso em casa.





Quais são os produtos que já estão oferecendo?

Temos uma linha inicial, que se baseia nos princípios da terapia capilar, composta por um xampu detox à base de carvão ativado, chá-verde, argila verde e óleo essencial de melaleuca; um xampu Força, feito com alecrim, hibisco, argila vermelha e manteiga de murumuru e o nosso condicionador feito com cupuaçu, azeite de oliva, pantenol, babosa e um aroma delicioso de óleo essencial de capim limão. Outra novidade é o nosso sabonete natural de Barbatimão, árvore típica do nosso cerrado, muito utilizada nos processos de cicatrização.





Como funciona a comercialização?

Temos o nosso site www.ornatural.com.br, o Instagram @ornaturalbr e estamos presentes entre alguns dos melhores salões de beleza da região: LM (unidades Lourdes e Diamond), Rouge (unidades Lourdes e Belvedere), Taty Bonja (Vila da Serra), Claudia Guimarães (Buritis), Josi Figueredo (Santo Antônio), Casa Tiffs (Belvedere).





A EMATER também está presente?

Está sim! Através da EMATER fomos certificadas como produtoras rurais, o que possibilitou à OR alcançar a chancela de primeira agroindústria familiar de shampoo em barra do Brasil. E estão no suporte técnico do plantio das ervas experimentais e no projeto de expansão para a região.





Podemos dizer que você trocou a moda pela área da beleza e bem-estar?

Acho que uni os dois. Está super na moda se cuidar de forma natural, preservando o meio ambiente. n