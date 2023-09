685

POWER KIDS

O mês da criança está chegando e com ele o concurso Power Show Kids. Realizado pela TV Alterosa em parceria com o ItaúPower Shopping, o concurso é ótima oportunidade para crianças que gostam de cantar. Por isso, não perca tempo. Hoje é o último dia de inscrições para crianças entre 6 e 12 anos. O regulamento, a ficha de inscrição e todas as informações estão disponíveis no site do ItaúPower Shopping.

PROGRAMAÇÃO

A fase de seleção começa dia 2 de outubro, com a audição dos inscritos. Nos dias 10 e 11, os seis classificados se apresentam em pocket shows, e a grande final será dia 25 de outubro, tudo na Praça de Alimentação do ItaúPower Shopping, com exibição na TV Alterosa. O campeão leva para casa vale compras no valor de R$ 5 mil. Os outros cinco finalistas levam vale compras de R$ 1 mil, cada.





CUIDADO EM DOBRO

Nos últimos dez anos a frota de motocicletas cresceu 25% na capital mineira. Pulou de cerca de 195 mil em 2013 para c275.460, crescimento de 41% (Ministério dos Transportes). Com isso, os acidentes também dispararam. Para orientar e alertar os motociclistas, a PBH promoveu a campanha "Sobre duas rodas tenha cuidado em dobro". Focadas na conscientização dos motociclistas, as peças da campanha, criadas pela agência Filadélfia, foram exibidas em abrigos e traseiras dos coletivos da capital, no "Jornal do Ônibus", e nas redes sociais da prefeitura.





SOLIDARIEDADE

Ações solidárias são sempre bem-vindas. Por isso, o IDiamondMall convida as pessoas a doarem livros e brinquedos a crianças e adolescentes de zero a 17 anos de 50 instituições sociais de Minas Gerais. O shopping é um ponto de coleta, que podem ser feitas até 6 de outubro. A campanha é realizada pelo Serviço Social Autônomo (Servas). Ajudas financeiras são aceitas por meio de transferências via PIX, na chave de celular (31) 9 9163-0836 e depósitos bancários através da Caixa Econômica Federal, agência 1667 / conta corrente 3529-1.





NAS ONDES DO RÁDIO

Sabe aquela previsão de que "o rádio será enterrado pelas novas mídias"? Pois é! Elas é que já podem ser sepultadas. Ao menos é o que mostra estudo da Kantar IBOPE Media, que confirma que Rádio está em constante evolução e presente na jornada dos ouvintes. Em memo a modernidade, o tradicional FM e AM continua firme e forte, uma vez que é consumido por oito em cada 10 brasileiros. A análise contempla dados de 13 regiões metropolitanas, incluindo Belo Horizonte, indica que meio é ouvido por 80% da população, sendo que cada ouvinte passa, em média, 3h55min diariamente escutando Rádio. O consumo é realizado, principalmente, em casa durante atividades cotidianas (58%), no carro/moto particular (27%) e no trabalho presencial (12%).

Então, "vida longa ao rádio!"