“É comprar jornal para os outros lerem“ é uma das expressões que meu marido usa com muita propriedade de quando em vez. Hoje foi eu que usei, numa tentativa de nos tirar da desolação que nos atingiu.

As quatro da tarde de um dia de semana parei em frente a uma casa no Bairro Tirol. Fui negociar umas peças com uma costureira e conversa vai, combinações vem, acabamos tomando um cafezinho e apreciando as plantas que ela tem no terreiro. Chuva armando, decidi ir-me embora. Tudo isso demorou no máximo meia hora.

Onde está meu carro? Furtaram. Rua pouco movimentada, carro sem alarme nem rastreador. Na mesma hora liguei para meu marido, pois nem a placa do carro eu sabia (nem ele, porém ele tinha onde procurar).

Havíamos comprado jornal para os outros lerem pela segunda vez no intervalo de um ano. Ou seja, estávamos vendo acontecer a mesma cena. O mesmo modelo de carro, a mesma quilometragem. A diferença é que o primeiro foi furtado no Bairro Gutierrez.

Já tive vários carros da Fiat, o que prova que me adapto bem aos modelos da montadora. Mas prometi a mim mesma que nunca mais compro um Strada. Como o furtado ano passado, esse sequer passou pela primeira revisão. Mas como acreditávamos que “um raio não cai no mesmo lugar duas vezes” fomos nós que caímos numa cilada e agora restou-nos o boletim de ocorrência e a abertura do processo para recuperar o valor do veículo junto ao seguro.

“Acredita que ontem sentou-se aí um proprietário de uma Strada que não tinha seguro?“, nos contou o homem que, na delegacia, fez o BO para nós, na tentativa de nos consolar. “Fiat Strada é objeto de desejo de todo ladrão de carro”, havia dito o que ano passado fez o BO do outro carro.

O pior de isso tudo é que pela manhã minha dentista me contou que havia uma semana a clínica onde ela tem consultório havia sido assaltada. Na hora do almoço foi a vez de ouvir meu marido contar sobre dois furtos de casas ocorridos recentemente na nossa vizinhança. O que eu não sabia era que poucas horas depois, eu me tornaria o assunto de mesma conversa.