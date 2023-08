Roupas para sempre

685

Gabrielle Bonheur Chanel completou 140 anos de nascimento. Conhecida internacionalmente como Coco Chanel, a data nos mostra a trajetória de uma mulher que nunca deixou de demonstrar sua ousadia em desafiar as convenções de sua época. Nasceu em 19 de agosto de 1883 em Saumur, na França. Seu pai era um enfermeiro e sua mãe da roça, morreram jovens. O ambiente de sua vida começou na maior pobreza e, depois que sua mãe morreu, ela foi levada a morar num orfanato, onde aprendeu a costurar, desenvolvendo habilidades que seriam fundamentais para sua vida futura.

A pobreza e a rigidez do orfanato a levaram, junto com uma amiga, a fugir de lá, indo trabalhar como cantora, em um bar em Moulins, onde ganhou o apelido de Coco. As duas cantava músicas de época, sempre vestindo-se de preto, atraindo com isso muitos admiradores. Era difícil, para a época, duas moças morando sozinhas e cantando em bares. Ela passou a ser cercada pelas atenções de um dos clientes e pouco tempo depois estava morando com Etienne Balsan, nos arredores de Paris. Ele era um galã da época, conhecidíssimo e apreciador de corridas de cavalo. No meio dos ricos, ela fazia questão de se vestir apropriadamente, em estilo mais para o esportivo, por causa das corridas,do que sofisticadissima. Em estilo bem inglês. Sua presença nas corridas atraiu outro personagem famoso,Boy Capel, mais bonito e mais atraente que ela já tinha conhecido.

"Sou contra a moda que não dure. É o meu lado masculino. Não consigo imaginar que se jogue uma roupa fora, só porque é primavera", Coco Chanel



Mas foi Balsan que lhe cedeu o andar térreo de seu apartamento de solteiro, onde ela logo tratou de abrir um estudio. Fez, com a vida que levava, um número incontáveis de amigas, que usavam e divulgavam as peças que ela criava. Começou produzido para uso próprio e logo em seguida para muitas compradoras que admiravam seu estilo único. Em 1910 ela abriu sua primeira loja na Rua Cambon , onde começou a vender roupas femininas simples e elegantes. Foi Chanel que introduziu o uso de tecidos masculinos, como o tweed, em suas criações, quebrando as barreiras de gênero na moda. Popularizou também o “little black dress” (vestido preto básico), que usava muito no seu tempo de cantora de cabaré e que se tornou um ícone da moda até hoje. Para aumentar o valor de suas criações, popularizou o uso de bijuterias, que não eram comuns na época, usando pérolas falsas, invenção que apaixonou as mulheres, que só usavam joias. A bijuteria passou então a ser acessível e usada por mulheres de todas as classes sociais. Seu perfume mais famoso, produzido e admirado até hoje, foi lançado nos anos 1920.

Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, Chanel fechou suas lojas em Paris e se mandou para a Suiça, só tornando a produzir em 1954. Tinha então 71 anos e a nova coleção foi muito bem recebida pela crítica e pelo publico. Coco Chanel faleceu em 10 de janeiro de 1971, deixando um legado duradouro na indústria da moda. Sua marca, Chanel, continua sendo uma das mais influentes e icônicas até os dias de hoje, com suas criações clássicas e elegantes que refletem o estilo atemporal de Coco Chanel. Sua história é um testemunho do poder da determinação, criatividade e inovação na moda. Vários fatores contribuíram para o sucesso de Coco Chanel na indústria da moda. Aalguns dos principais elementos que ajudaram a impulsionar sua carreira são:

1. Karl Lagerfeld (1983-2019): Karl Lagerfeld é um dos estilistas mais icônicos da história da moda e ficou à frente da Chanel por mais de três décadas. Ele trouxe uma abordagem moderna e inovadora para a marca, mantendo o legado de Coco Chanel vivo. Lagerfeld é conhecido por sua criatividade, habilidade em reinventar clássicos da Chanel e por suas produções de moda grandiosas.





2. Virginie Viard (2019-presente): Virginie Viard é a atual diretora criativa da Chanel desde a morte de Karl Lagerfeld em 2019. Ela trabalhou ao lado de Lagerfeld por muitos anos como diretora do estúdio de criação da Chanel. Viard continua a desenvolver coleções que honram o estilo e a visão de Coco Chanel, mantendo a elegância e a sofisticação da marca.

Esses são os estilistas mais conhecidos que lideraram a Chanel após a morte de Coco Chanel. Cada um deles trouxe sua própria perspectiva e estilo para a marca, contribuindo para a evolução contínua da Chanel como uma das mais prestigiadas casas de moda do mundo.

Segundo a consultora de imagem paulista Camile Stefano, Coco Chanel enxergava a mulher como uma figura independente, cheia de desejos e possibilidades de reinvenção por meio das roupas, e destaca algumas das falas da estilista se tornam frases icônicas





“A melhor cor do mundo é aquela que combina com você.”

Coco Chanel, apesar de ser conhecida pelo uso de tons básicos, sempre foi uma defensora das cores. Ela entendia que a chave para a harmonia cromática reside no conhecimento de si mesmo, muito mais poderoso do que seguir os tons da moda. “A compreensão de nossa própria paleta é uma auto-reflexão profunda que ressalta o melhor de cada mulher”, explica Camile Stefano.





“A moda tem dois propósitos: conforto e amor, a beleza vem do encontro deles.”

Quando fazemos a escolha das roupas que desejamos comprar ou vestir, é necessário lançar um olhar para a busca do bem-estar. Para a especialista, “a verdadeira satisfação se concretiza por meio da manifestação cotidiana de nossa identidade única. Nesse contexto, as peças que nos trazem conforto e autenticidade acabam nos fazendo sentir lindas”.





“A simplicidade é a chave da elegância.”

A percepção profunda de que a simplicidade é a essência de uma mulher bem vestida é um dos pilares do estilo de Coco Chanel. O entendimento de que peças básicas e bem escolhidas são suficientes para comunicar sofisticação é um princípio valioso. “A qualidade e a longevidade das roupas, aliadas a uma abordagem sustentável, também contribuem para nos sentirmos chiques”, complementa a consultora.

1. Inovação e criatividade: Coco Chanel era conhecida por sua capacidade de inovar e criar designs únicos. Ela desafiou as convenções da moda da época, introduzindo cortes simples, tecidos masculinos e acessórios inovadores. Sua criatividade e visão revolucionária permitiram que ela se destacasse no mercado.





2. Estilo atemporal: Chanel criou peças de moda que eram elegantes, simples e atemporais. Ela acreditava na beleza da simplicidade e na criação de roupas que poderiam ser usadas por muitos anos, independentemente das tendências passageiras. Seu estilo clássico e intemporal conquistou o coração de muitas mulheres.





3. Foco na funcionalidade e conforto: Chanel desafiou os padrões rígidos da moda feminina, introduzindo roupas mais confortáveis e funcionais. Ela foi pioneira ao popularizar o uso de calças para mulheres e também valorizava o conforto em seus designs. Sua abordagem inovadora e prática para a moda a tornou popular entre as mulheres que buscavam se sentir bem em suas roupas.





4. Marketing inteligente: Chanel era uma empresária astuta e sabia como promover sua marca. Ela construiu uma imagem de elegância e sofisticação em torno de si mesma e de sua marca, atraindo uma clientela fiel. Chanel também estabeleceu parcerias estratégicas e colaborações com artistas e celebridades influentes da época, o que ajudou a aumentar sua visibilidade e reputação.





5. Habilidades empreendedoras: Chanel era uma mulher de negócios habilidosa. Ela fundou sua própria casa de moda e construiu um império que se expandiu para além das roupas, incluindo perfumes, acessórios e cosméticos. Ela tinha uma visão clara de sua marca e sabia como aproveitar as oportunidades de negócios.





6. Personalidade forte e determinação: Coco Chanel era conhecida por sua personalidade forte e determinação. Ela superou desafios pessoais e profissionais ao longo de sua vida e nunca desistiu de seu sonho de se tornar uma estilista de sucesso. Sua determinação e perseverança foram fundamentais para seu sucesso.

Esses fatores combinados contribuíram para o sucesso de Coco Chanel na indústria da moda. Sua visão inovadora, estilo atemporal e habilidades empreendedoras a tornaram uma figura icônica e influente na moda até os dias de hoje.









Coco Chanel deixou um legado duradouro na indústria da moda e também nos ensinou algumas lições valiosas. Aqui estão alguns dos principais:





1. Simplicidade e elegância:

Coco Chanel acreditava na beleza da simplicidade. Ela valorizava linhas limpas, cortes simples e peças básicas que podiam ser combinadas de várias maneiras. Seu estilo minimalista e elegante revolucionou a moda da época.





2. Autenticidade: Chanel encorajava as pessoas a se expressarem por meio da moda, a serem autênticas e a não seguir cegamente as tendências. Ela acreditava que a moda deveria ser uma extensão da personalidade de cada indivíduo.





3. Conforto: Chanel desafiou as restrições e os padrões rígidos da moda feminina, introduzindo roupas mais confortáveis, como calças e tecidos leves. Ela acreditava que as mulheres deveriam se sentir livres e confortáveis em suas roupas.





4. Acessibilidade: Chanel acreditava que a moda não deveria ser exclusiva apenas para as elites. Ela introduziu o uso de tecidos mais acessíveis, como o tweed, e popularizou o uso de bijuterias, tornando a moda mais acessível para mulheres de todas as classes sociais.





5. Confiança e empoderamento: Chanel encorajava as mulheres a se sentirem confiantes e empoderadas por meio da moda. Ela acreditava que a maneira como nos vestimos pode influenciar nossa autoestima e como somos

percebidos pelos outros.





6. Inovação: Chanel era conhecida por sua habilidade em reinventar e revolucionar a moda. Ela introduziu novos cortes, tecidos e acessórios, desafiando as convenções da época. Sua criatividade e inovação ajudaram a moldar a indústria da moda como a conhecemos hoje.