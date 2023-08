O papel do pai

685

Hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, vamos indicar dois livros voltados para essa figura tão importante na família e na vida dos filhos. Todos dois são muito importantes, principalmente no mundo atual, no qual um grande número de pais tem passado pouco tempo com seus filhos por causa da vida corrida de trabalho. A educação dos filhos tem ficado sob a responsabilidade de babás e das escolas, que tem o papel de instruir e não educar.

O primeiro é “Como flechas: preparando e projetando os filhos para o propósito divino”, escrito pelo casal Luciano e Kelly Subirá. Deus ama a família, e filhos são bençãos dEle e fazem parte de um projeto divino. Entender os princípios que regem a criação saudável de filhos ajudará não somente a ter uma vida melhor nas esferas social e emocional como também afetará o espiritual, a relação com Deus. O livro é um manual bíblico sobre a criação de filhos, uma ferramenta que se propõe a ajudar os pais em todas as áreas desse maravilhoso desafio.

Com 25 anos de casados, e dois filhos adultos, Luciano e Kelly Subirá perceberam que era momento de ajudarem outros pais a cumprirem bem o papel e a missão dada por Deus na criação de filhos. O foco do livro é apresentar valores bíblicos para a criação de filhos. Como os papéis da mãe e do pai são distintos e complementares, escreveram como casal; porém, em momentos específicos dão voz à individualidade, bem como à visão dos filhos sobre os acontecimentos.

O segundo é “Pais sábios, filhos brilhantes”, de MacArthur, no qual o autor propõe que, entendendo e aplicando os princípios simples e diretos que as Escrituras apresentam, pais e mães cristãos poderão passar ao largo das tendências da sociedade e educar seus filhos de um modo que honre a Cristo, em qualquer cultura e sob quaisquer circunstâncias. O autor apresenta um panorama de todos os principais versículos da Bíblia que lidam com a temática da criação de filhos, mostrando exatamente o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. Como um dos teólogos e estudiosos da Bíblia mais reconhecidos do mundo, MacArthur entende sobre as escrituras como poucos, e aplica todo este conhecimento a um dos temas mais importantes: a criação de filhos segundo princípios cristãos.

Para o autor, a educação atual prepara as crianças para o mundo capitalista, baseada no consumismo e no trabalho, deixando de lado a educação humanizada, baseada na afetividade que prepare o aluno a pensar criticamente, porém com sentimento. Ele ainda expõe que bons pais proporcionam tudo o que é possível para o bem-estar dos filhos, contudo se esquecem do mais importante que é sua presença e seu amor.

