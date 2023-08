Arquivos renovados

685

(foto: Juliana Rocha/divulgação)







Poesia, pura poesia. Assim é o primeiro drop da coleção primavera verão 2024 da marca paulista Cris Barros. A empresária e estilista, proprietária da marca homônima, buscou nas civilizações antigas a inspiração para a estação mais quente do ano.

(foto: Juliana Rocha/divulgação)

“Ao fechar os olhos, eu me vejo no berço da civilização entre os vales dos rios Tigres e Eufrates. Da abundante Mesopotâmia até a fascinante Macedônia, aqui estou, hipnotizada pelas cenas do nascimento das primeiras grandes trocas culturais do mundo. O que faz que uma imagem se eternize na nossa memória mais que outra? A essência de que se tornará referência e legado. O futuro é construído a partir desses fragmentos do passado, oscilando até a utopia das nossas memórias coletivas na era digital”, escreveu Cris para explicar suas referências para a nova estação.

(foto: Juliana Rocha/divulgação)

A coleção primavera verão 2024, intitulada “Archives – Utopia da Memória” – que agora é tratada apenas como verão pela maioria das grifes brasileiras –, explora essa conversa entre o antigo e o moderno, onde tudo se reinventa de novo. podemos` dizer que é uma continuidade do trabalho que a estilista vem fazendo este ano, uma vez que usou do antigo, buscando no lúdico e na nostalgia do Arlequim e da Divina Comédia, a inspiração e base para sua coleção de inverno, que – claro – foi modernizada.

(foto: Juliana Rocha/divulgação)

O Preview SS24 foi lançado na última quarta-feira, em todas as lojas da marca, simultaneamente, inclusive na de BH, no Belvedere. Trata-se do Book 1 da primavera verão, que explora a conversa entre o antigo e o novo.

Segundo a marca, o berço da civilização e suas primeiras trocas culturais se tornaram referências e legados inspirando a estilista para mergulhar nos arquivos da label através de um olhar moderno, resultando em criações artesanais e atemporais. Na coleção Archives – Utopia da Memória, novos diálogos em tecidos, modelagens, estampas, bordados com o ateliê elevando ainda mais o seu savoir-faire artesanal, se conectando às memórias mais marcantes da estilista entre pesquisas e viagens pelo mundo.

Entre os tecidos usados para o verão estão o tafetá, organza, avalon recortado e lycra drapeado vistos em saias longas, conjuntos de top e calça, casaquetos bordados e vestidos acinturados e esvoaçantes, resultado de um cuidadoso trabalho manual que se tornou marca registrada no legado autoral de Cris Barros. O Paisley oriental e a flor romântica são resgatados nos atemporais da marca preenchendo as propostas da coleção em seus mais variados formatos como em misturas inusitada das estampas entre si, ou nos acessórios statement como o lenço, peça-chave do verão pela versatilidade do estilo em cintos, bracelete, top ou bandana.

Por vivermos em um país tropical, no qual a maior parte do tempo é calor, a coleção primavera verão atravessa muitos meses e pega período de festas como época de casamentos, formaturas e festas de fim de ano, e depois navega no período de férias, no qual a maioria das pessoas escolhe curtir uma praia. Por isso, a coleção tem que ser mais eclética e ter peças para todas as ocasiões. E não foi diferente na Cris Barros que em seu primeiro drop apresenta uma linha de festa suave, leve, fluida e outra linha mais casual.

Para apresentar o primeiro capítulo da proposta para a estação mais quente do ano, a marca convidou algumas amigas como Thai de Melo Bufrem, Maju Trindade, Malu Borges, Stephanie Ribeiro e Laura Fernandez.

Cris Barros foi fundada em 2002 pela estilista Cris Barros, a marca que leva o seu nome é reconhecida pela contemporaneidade das criações e muitos detalhes. As coleções sempre trazem modelagens elaboradas. O resultado é uma moda autêntica com peças autorais que transcendem o tempo.