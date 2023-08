Publicitário Lucas Couto recebe título de cidadão honorário de BH

685

Emocionado, Lucas Couto agradeceu a honraria e prometeu fazer muito mais por BH (foto: Divulgação)



Em solenidade na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o gerente de Marketing, Comunicação e Eventos da Fecmércio MG, Lucas Couto, recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. A indicação foi do vereador César Gordin, que esteve presente. O título de cidadão honorário é concedido às pessoas que não nasceram no município e ganham o reconhecimento de cidadão a partir da realização de atividades de relevância social para o município.

O vice-prefeito de Santo Antônio do Monte, Tiago Luís da Costa, e vereadores da cidade natal do homenageado também participaram da solenidade, assim como o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato. Os filhos de Lucas Couto, Bento e Maria, outros familiares, autoridades, jornalistas e amigos prestigiaram o evento realizado no Plenário Amintas de Barros da Câmara Municipal.

Lucas Couto vive em Belo Horizonte desde os 14 anos e tem passagem pelo setor de comunicação e marketing de grandes empresas como a antiga Telemig, Faculdade Fumec, Faculdades do Sistema Soebras, agência Casablanca, entre outras. Foi também diretor executivo do Clube Atlético Mineiro, o que fez questão de destacar em seu discurso, especialmente em seu esforço de tornar a torcida Galoucura autossustentável. "Dito e feito: a Galoucura vai muito bem, obrigado!", ressaltou.

O mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte lembrou ainda a passagem pela Belotur, quando conseguiu patrocínio recorde para o Carnaval, há dois anos. "Sinto que com nesse trabalho na Belotur pude retribuir de alguma maneira tudo que esta cidade fez por mim, e claro que espero fazer muito mais", prometeu, destacando também a importância e o desafio do trabalho atual na Fecomércio MG, entidade que representa mais de 750 mil empresas dos segmentos de comércio e serviços de Minas Gerais.