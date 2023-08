Campanha da MRV explica novo programa MCMV

685

"Chegou a sua vez". Este é o conceito que norteia a nova campanha da MRV, que tem como objetivo levar aos consumidores informações sobre o programa Minha Casa. No último mês, o governo federal divulgou as novas regras do programa habitacional 'Minha Casa, Minha Vida' (MCMV). A reforma traz acesso a uma grande parcela da população que não estava apta a se candidatar aos benefícios do oferecidos. Com isso, a MRV desenvolveu estratégia completa, que leva a assinatura "Para tudo! Nada é mais importante do que saber que chegou a sua vez de conquistar o seu 1º apê", para comunicar e instruir a todos os públicos interessados sobre o programa.

MÍDIAS O filme simula a interrupção da programação para chamar atenção do público sobre as novas regras do programa MCMV. Ao todo, serão três formatos diferentes do filme publicitário, com a participação da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, que serão exibidos na TV aberta em mais de 30 cidades, ao longo de quatro semanas, juntamente com spots de rádios distribuídas nacionalmente.

WEBSÉRIE Para complementar a estratégia publicitária, a construtora lançou uma Websérie no seu canal do Youtube com oito episódios, sanando as principais dúvidas do público sobre essa nova fase do programa. "Tivemos uma grande preocupação em traduzir o conteúdo para o formato mais didático possível, trazendo uma persona que explique ao público final, mas também sendo uma ferramenta para os corretores em suas rotinas", conta a CMO da MRV, Aléxia Duffles.





ESTRATÉGIA Além disso, a MRV disponibilizou um capítulo especial sobre o tema na mais recente temporada do podcast 'Virando a Chave', voltado para os profissionais do mercado imobiliário, além de lives para este público, que hoje é um dos principais interlocutores da empresa com seus clientes. Outras ações de comunicação, como uma telenovela na plataforma Kwai e criação de conteúdo para redes sociais em parceria com creators, em diferentes regiões do país também estão previstas dentro da estratégia de marketing.





AUTORIDADE Segundo a Aléxia Duffles, a ideia é reforçar a autoridade construída pela marca ao longo de tantos anos como quem mais entende de habitação popular e ajudar a população a entender as regras e as oportunidades "Nós estamos atuando junto aos programas de governo desde 2009, quando ele foi criado, e até agora entregamos mais de 450mil unidades em mais de 120 cidades por todo o País. Com a chegada das novas regras, entendemos como nosso compromisso trazer informações claras a todos que passaram a fazer parte dos beneficiados pelo Minha Casa, Minha Vida, e agora estão ainda mais perto de conquistar o sonho do primeiro apê", explica a CMO.

"Nós temos um público diverso, em todos os lugares do Brasil, e que vai além do potencial comprador, passando por corretores e clientes que ainda não entenderam que também podem se beneficiar do programa a partir de agora. Queremos estar lado a lado dessa jornada do brasileiro, facilitando o acesso à informação de qualidade, fazendo com que o sonho se torne realidade, ajudando nessa conquista", finaliza Aléxia.