Arraial de BH: Arriba Saia leva título e sertanejos encerram a festança

A quadrilha Arriba Saia realizou o grande sonho de ser campeã do Arraial de BH (foto: Prefeitura BH/Divulgação )



A quadrilha Arriba Saia sagrou-se campeã do Grupo Especial do 44° Arraial de Belo Horizonte. A vitória foi apertada, com 4 grupos empatados na busca pelo primeiro lugar do concurso. Com o sorteio de critérios de desempate, o grupo original do Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, foi escolhido o grande campeão e levou a bolada de R$ 32.010,00 em prêmio. A apresentação teve como título "Os Ritmos na Vida Dançados no Compasso Invisível do Tempo". O grupo trouxe para o tablado do arraial uma representação dos ciclos da vida, tema que havia sido planejado para a festa de 2020, impedida pela pandemia.





SONHO O presidente do grupo, Lucas Lopes da Silva, comemorou muito, dizendo-se realizado em levar sua equipe à conquista de um sonho. "Era um sonho da minha vida levar a Quadrilha Arriba Saia ao título de grande campeã do Arraial de Belo Horizonte. Estou na quadrilha desde 2004, estamos no Grupo Especial desde 2011 e sempre ambicionamos muito essa conquista. Nossa apresentação focou no tempo, situação em que todos nós vamos passar. Estamos muito felizes que nosso tema e nossa performance impressionaram os jurados".





CLASSIFICAÇÃO A vice-campeã do festival foi a quadrilha Pipoca Doce, que repetiu o feito de 2022. A quadrilha, original do bairro Alpes, ficou com o prêmio de R$ 27.618,73. A performance foi intitulada de "O conto da Asa Branca", fazendo referência à canção de Luiz Gonzaga, compositor e cantor pernambucano. O terceiro lugar foi conquistado pela quadrilha São Mateus, equipe da Região Norte de Belo Horizonte, com a performance "O casamento do Jeca Violeiro com a Boneca de Pano em uma noite de São João". O foi prêmio foi de R$ 23.174,09. E, por fim, o quarto lugar coube ao grupo Fogo de Palha, que ganhou o prêmio de R$ 18.979,45 com a homenagem à Nossa Senhora da Piedade. As quadrilhas Trem d'Minas, Sol Nascente, Pé Roxo e Forró de Minas tiveram as menores pontuações e farão parte do Grupo de Acesso na próxima edição.





SHOWS E GASTRONOMIA As atrações musicais encerram a temporada na Praça da Estação. Além das atrações nacionais Gustavo Mioto e Barões da Pisadinha, de artistas locais, valorizando também a cena musical regional, da cantora Bianca Cobbo e da dupla Bruno & Lucas, neste domingo será a veza dos sertanejos Pedro Netto & Matheus e Alan & Alex. A boa música será acompanhada de muita comida e bebida típicas, o que se tornou no grande diferencial deste ano.