Leveza do calor francês

(foto: Josefina Bietti/divulgação)







A coleção para a estação mais quente do ano, que acaba de ser lançada pela Animale, uniu a liberdade da expressão artística com a beleza da Riviera Francesa para dar vida ao seu verão 24 com elegância e frescor.

Guiada pelas múltiplas sensações do mundo da arte, a coleção traz peças de personalidade com modelagens fluidas, muitos paetês e alfaiataria. Além dos tecidos nobres como seda e couro – em proposta para uso no verão –, a coleção traduz um olhar especial sobre o feminino e suas formas, mantendo o seu estilo cosmopolita.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)

As estampas representam a convergência entre a paixão pelas artes plásticas e a sofisticação do balneário, com estilos florais estilizados e geométricos, algumas delas usando apenas duas cores, e outras, policromáticas. A cartela de cores busca trazer uma sensação de frescor e leveza, como no instante em que sol toca o mar, e é destacada por tons de amarelo, azul e verde.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)

Com inspiração na pintura, fotografia, cerâmica, ilustração e colagem, a marca convidou os artistas Alexandre Furcolin, Duda Moraes, Eduardo Sancinetti, Fernanda Pompermayer, Marcelo Macedo e Nathalie Edenburg, para colaborarem com sua arte, transformadas nas estampas da coleção.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)





HISTÓRIA A Animale nasceu nos anos 1990, no Rio de Janeiro, com propósito de fazer moda sem se limites geográficos. Sempre buscam inspiração nas diversas culturas que existem no mundo para ser e fazer diferente. Criada pelos irmãos Claudia e Roberto Jatahy, a marca é uma das mais importantes do mercado nacional, com mais de 30 anos de mercado, 70 lojas físicas espalhadas em 27 cidades, além do e-commerce. Em 2010, a Animale se fundiu à Farm, dando origem ao Grupo Soma. Em 2014, foi a vez da Fábula (marca infantil da Farm) e da A. Brand se unirem à companhia, que reforçou ainda mais o portfólio com a aquisição da label masculina Foxton, no ano seguinte. Em 2017, a Cris Barros entrou no time, depois foi a Off Premium, a Maria Filó, a Hering e a ByNV.





ICÔNICO Uma das estampas mais icônicas da moda e grande hit da Animale – o animal print – é inspirado em espécies como a onça-pintada, maior felino do nosso continente e que corre risco de extinção. Por causa disso, a marca se uniu à OSCIP Ampara Animalampara| Silvestre, para uma parceria em prol do animal. Juntos, desenvolveram a “Life Print”, primeira estampa animal certificada no mundo, com objetivo de preservação.





SUSTENTABILIDADE A marca busca desenvolver projetos e ações com o objetivo de aumentar seu impacto positivo no meio ambiente para se tornar mais sustentável. Entre as ações, destaca-se a campanha Animale Vintage, criada para ampliar o ciclo de vida dos produtos. Para isso, as clientes foram convidadas a trocar suas peças em desuso por descontos nas coleções atuais.

O projeto arrecadou milhares de itens, que foram vendidos em bazares beneficentes em diferentes lojas do país, e o lucro foi revertido para a ONG Mulheres do Sul Global, focada na capacitação de costureiras em situação de vulnerabilidade. A ORO – marca de joias da Animale – fez ação similar, batizada de Gold to Go, onde clientes levaram joias que estavam encostadas para uma avaliação e troca por créditos em compras futuras. As peças coletadas foram reinseridas na cadeia, remodeladas e se tornaram matéria-prima de novas coleções. O projeto permitiu a redução da extração de recursos naturais virgens, tratamentos químicos, emissões de gases de efeito estufa e a pegada hídrica da empresa.

E as iniciativas não param aí. A marca já atuou em outras frentes, como na coleção cápsula de jeans 100% circular e sem qualquer lavagem, em que as peças são inteiramente produzidas a partir de sobras dos cortes de tecidos próprios. A proposta de redução de impacto ambiental se estende para outras linhas, como malha e tricô.