Jantar especial para arquitetos e decoradores

Naty Vasconcelos, Anaíne Pitchon, Pedro Lázaro, Adriana Vasconcelos e Gláucia Brito (foto: Bárbara Dutra/divulgação)

A Flos Iluminação e a A. de Arte – sua representante em Minas – ofereceram um requintado jantar de lugar marcado para 30 arquitetos e decoradores, semana passada. A gigante italiana da iluminação, fundada em 1962, em Merano, revolucionou o mercado, com criação de luminárias modernas, com design e novos conceitos no ramo. Hoje assina iluminação do Vaticano, Louvre e tem peça no MoMA de Nova York. Anfitrionando estava a representando da Flos para a América Latina, Maria Flávia Portes e Adriana Vasconcelos com os filhos e sócios Naty Vasconcelos e Elói Oliveira.