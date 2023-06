Oceanos do Sul

685

(foto: Index Denim/DIULGAÇÃO)







Sempre falamos que as notícias e divulgações no nosso enorme país ficam restritas ao eixo Rio-São Paulo. Apesar de a comunicação ter evoluído muito com a internet e as redes sociais, essa máxima não mudou muito, mas vez ou outra tomamos conhecimento de marcas sólidas de outras regiões, que não conhecíamos. Foi o que aconteceu dias atrás. Recebemos um extenso arquivo de fotos da coleção primavera verão da grife Index Denim, do Rio Grande do Sul, que tem 31 anos, e como o nome diz, tem como produto principal roupas femininas e masculinas em jeans.

(foto: Index Denim/DIULGAÇÃO)

A coleção Oceanos foi inspirada na imensidão e força dos mares. “Uma pausa para vivenciar o que os oceanos representam, a imensidão de sensações que só eles podem transmitir. Um momento de reflexão para lembrar que os oceanos precisam do respeito e cuidado do ser humano”, explica a equipe criativa. Respeito e cuidado por parte das pessoas é de fato uma bandeira importante a ser levantada na luta pela preservação do meio ambiente e contra a poluição das praias e dos oceanos. É um convite, acima de tudo, para lavar a alma, vestir-se de infinitude e ouvir o som dos oceanos, que clamam por sua preservação.

(foto: Index Denim/DIULGAÇÃO)

“Se tivéssemos de eleger um embaixador do guarda-roupa, com certeza seria o jeans. Do Brasil ao Japão, dos Estados Unidos à França, nenhuma outra ideia de moda foi tão bem assimilada e difundida desde sua criação por Levis Strauss em 1850. Com o empurrãzinho e juventude de Hollywood, calças e jaquetas se transformaram em um grito de liberdade das mais diversas culturas. O jeans é um convite à democracia e ao mesmo tempo um brinde a individualidade. Ele se renova a cada estação além de oferecer o conforto necessário para todas as ocasiões. Conseguimos oferecer o ajuste perfeito para todos os momentos”.

(foto: Index Denim/DIULGAÇÃO)

Provavelmente, o início da marca foi com uso exclusivo do denim, mas há bastante tempo já usam diversos tecidos em suas coleções, mesclando com as peças em jeans. A escolha dos tecidos basicamente representam as cores dos oceanos, por meio da gama de azuis em diversas nuances e bases, desde as naturais como o linho, as viscoses que entregam leveza, e desenham o mood para esta coleção. As sarjas off white e brancas representam a leveza que a marca quer destacar nesse tema, que, em sincronia com o azul profundo, convidam a se vestir da imensidão de azul, no verão 2024.

Os laranjas representam os elementos do fundo dos oceanos, como os corais, cor também muito presente dentro da coleção. O conceito das estampas, assinaturas, trazem frases que lembram a importância de cuidar do eco sistema, e os oceanos representam isso muito bem.

As peças apresentam uma diversidade de shapes e comprimentos. A nova coleção surge para reviver as principais modelagens, que seguem os diferentes estilos da moda. A coleção conta com jaquetas, shorts, calças, bermudas, saias, croppeds, camisetas e vestidos.





HISTÓRIA Fundada em 1992, em Erechim, no Rio Grande do Sul, a Index é uma das marcas do grupo JR Meneguzzo, empresa com mais de 50 anos de mercado. A grife cresceu ao longo de sua trajetória e em 2011 passou a se chamar Index Denim, tomando posse oficialmente da principal matéria-prima que utiliza nas suas coleções: o jeans, o que se materializa nos detalhes e na forma como seus produtos são criados. A empresa possui produção e lavanderia próprias, o que garante a possibilidade de execução das mais diversas lavagens, e, apesar de estar sempre com foco na qualidade, não abre mão do cuidado com o meio ambiente. Por isso, tem uma estação de tratamento de efluentes que garante economia e retorno da água tratada para a natureza.