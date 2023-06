Cidade da Música do The Town terá aço Gerdau 100% reciclável

685

A Gerdau reforça seu compromisso social com projetos sustentáveis (foto: Divulgação Gerdau)



A Gerdau vem se consolidando grande parceira de eventos sociais. A marca apoia e patrocina competições esportivas, atletas, shows e megaeventos como Rock in Rio. A empresa, agora, divulga sua parceria com a primeira edição do The Town, que acontece em setembro, em São Paulo. No anúncio oficial da parceria, a empresa revelou que a Cidade da Música, “inspirada em São Paulo”, será erguida com 300 toneladas de aço 100% reciclável em estruturas fixas e temporárias, incluindo equipamentos de entretenimento e fundação de edificações e infraestrutura do autódromo.





PARCERIA O evento de apresentação contou com a participação de jornalistas, influenciadores e convidados; Gustavo Werneck, CEO da Gerdau; Luis Justo, CEO da Rock World; Roberta Medina, Chief Brand Reputation Officer da Rock World; Edu Lyra, CEO e Fundador da Gerando Falcões; e a cantora IZA, apresentada como nova embaixadora de sustentabilidade da Gerdau. A cantora se apresentará no festival dia 10 de setembro, e realizou um pocket show acompanhada da Orquestra da Sucata, um projeto social de grupo apoiado pela Gerdau.

No Rock in Rio, ano passado, a Gerdau ajudou a erguer o maior palco da história do festival carioca, com visual imponente e moderno, com megaestrutura de 104 metros de frente e 30 metros de altura, feito com aço 73% reciclado, e mais de 200 toneladas de aço, o equivalente à produção de 200 carros populares. Luis Justo, CEO da Rock World, destaca como encontrou na Gerdau um parceiro disposto a construir essa nova história de impacto positivo. “Nós, do The Town, temos o grande privilégio de escolher parceiros com os mesmos valores que os nossos e a Gerdau é um deles. Nossa parceria começou no ano passado, no Rock in Rio de 2022. Para o The Town, estamos muito felizes e honrados de estar construindo um projeto mágico com a Gerdau – um parceiro que sonha junto com a gente e está conectado ao nosso propósito – para o maior festival que São Paulo já recebeu”, afirma.





FAVELA 3D A Gerdau também é parceira do projeto Favela 3D – ao lado do The Town, Gerando Falcões, Fundação Grupo Volkswagen e Estado e Prefeitura de São Paulo –, que visa interromper o ciclo de pobreza da Favela Haiti, em São Paulo, por meio de metodologia escalável e sustentável que está sendo implementada para o desenvolvimento da comunidade. Com o projeto, 290 famílias (cerca de mil pessoas) são impactadas por ações que promovem o fortalecimento comunitário, empregabilidade, empreendedorismo, capacitações profissionais e acompanhamento individualizado das famílias até dezembro de 2024.

SUSTENTABILIDADE As cerca de 330 toneladas de aço Gerdau (mais de 400 carros populares) utilizadas em estruturas fixas e temporárias são infinitamente recicláveis. A Gerdau é a maior recicladora de sucata da América Latina e produz aço emitindo menos da metade da média mundial de gases de efeito estufa em relação ao setor de aço. Além disso, é um produto versátil, flexível e com todas as características necessárias para uma construção rápida e segura. “Estamos orgulhosos em levar o aço Gerdau 100% para o maior festival de música da história de São Paulo, reforçando o nosso compromisso em construir um futuro ainda mais sustentável e impactar positivamente as regiões em que atuamos. O mesmo aço que tem um papel essencial na geração de empregos e renda e faz parte das soluções aos desafios de construção, mobilidade e sustentabilidade do mundo também estará presente em um dos espaços mais simbólicos da capital paulista, o Autódromo de Interlagos”, explica o diretor-presidente (CEO) da Gerdau, Gustavo Werneck.





SOCIAL Outra novidade detalhada no evento foi o lançamento do chaveiro Gerdau e Gerando Falcões, que será vendido no espaço da marca dentro da Cidade da Música Produzido a partir de aço Gerdau 100% reciclável, o chaveiro representa a Favela do Haiti, localizada na Zona Sudeste de São Paulo. Toda a renda gerada a partir da sua venda será revertida para projetos de desenvolvimento da comunidade. É de lá também o biscoito polvilho servido para todos os presentes. "O Favela 3D tem como prioridade levar dignidade, digitalização e desenvolvimento às favelas do Brasil, promovendo a transformação total do território, e é um grande orgulho para nós receber o apoio de Gerdau e The Town para a superação da pobreza na Favela Haiti", explica Edu Lyra, CEO e Fundador da Gerando Falcões.