Filadélfia e Lápis Raro lideram licitação da PBH

Abertos e analisados pela comissão de licitação os envelopes Proposta Técnica, a agência Filadélfia lidera a licitação aberta pela Prefeitura de Belo Horizonte para a escolha das duas agências que vão atender ao executivo municipal. Em segundo lugar ficou a Lápis Raro, com as duas empresas de publicidade dividindo uma verba anual de R$ 65 milhões. O valor foi elevado na nova licitação porque a verba anterior, R$ 57 milhões, vem desde a concorrência de 2017, tornando-se necessária uma atualização. Faltam ainda a serem abertos os envelopes contendo proposta comercial, e após avaliação pela comissão de licitação, permanecendo o resultado parcial haverá a assinatura dos contratos com as duas empresas vencedoras.





• CLASSIFICAÇÃO

A PBH optou por não renovar o atual contrato de publicidade, vencido no último dia 2 de maio. Com a licitação já na reta final, a decisão considera que as novas campanhas em planejamento já serão produzidas e veiculadas pelas agências que vencerem o certame, cumpridos todos os prazos e exigências legais previstos. A classificação entre as 12 concorrentes, até o momento, é a seguinte: 1º - Filadélfia; 2º - Lápis Raro. Seguidas por Perfil252, PopCorn, Casablanca, AZ3, Fraternidade RC, consórcio Ligre/Solis, FAZCOM, TOM, Oro e LZ.





• GENTILEZA NOS UNE

O Instituto Unimed-BH renova sua parceria de oito anos com o Projeto Verbo Gentileza e, desta vez, levam a campanha "Gentileza nos une" para as ruas de Belo Horizonte. A intervenção urbana fica nas ruas até amanhã e tem como objetivo celebrar os 20 anos do Instituto Unimed-BH e proporcionar um momento de leveza e gentileza na rotina da cidade. O Portal da Gentileza, ícone do Festival Verbo Gentileza, foi transportado para a realidade urbana e instalado em três pontos de ônibus da cidade. Cada um recebeu as fitas coloridas do Portal, que ficarão penduradas até o dia 8 de maio. A ideia da instalação é que toda pessoa que passar pelos pontos de ônibus seja transportada a uma realidade mais gentil.





• MAIOR ALCANCE

O Festival Verbo Gentileza já teve sete edições e, em todas elas, o Portal da Gentileza se destaca e cumpre sua função de proporcionar leveza e gentileza para quem passa por ele. Com a iniciativa de levar o Portal para as ruas da cidade, o Instituto Unimed-BH e a Unimed BH reforçam seu compromisso com a promoção da gentileza e do bem-estar da população. A campanha "Gentileza nos une" reforça a importância da gentileza no dia a dia e estimula o comportamento gentil como forma de construir relações mais saudáveis e harmoniosas entre as pessoas. Com a parceria renovada entre o Instituto Unimed-BH, a Unimed BH e o Projeto Verbo Gentileza, a expectativa é que a ação alcance ainda mais pessoas e contribua para a promoção da gentileza na cidade de Belo Horizonte.





• FESTVIDEO 2023

A mineira Sankhya, uma das principais provedoras de gestão empresarial do País (ERP), teve sua campanha publicitária premiada com o bronze na categoria de melhor campanha comercial, durante o FestVideo 2023, um dos maiores prêmios publicitários do país, realizado em Ribeirão Preto. A campanha premiada conta com a participação de Bernardinho (ex-jogador e treinador de voleibol), embaixador da marca, que faz comparações entre o mundo do vôlei e o empresarial. Produzida pela R&B Propaganda e Sanfona Filmes, a campanha no formato de vídeo também traz um toque de humor ao falar sobre o mercado da mineira Sankhya. “Com o Bernardinho, nesta campanha a gente uniu mais uma vez as lições do esporte com o nosso negócio, justamente para ampliar o conhecimento da marca Sankhya no mercado”, afirma Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing.





• “FILME CAPITAL”

O FestVídeo é um prêmio publicitário realizado pela APP (Associação dos profissionais da propaganda) que tem como princípio, reconhecer e premiar os trabalhos desenvolvidos por agências e produtoras de vídeo nas principais regiões do interior do país. Foram cerca de 16 categorias e, entre elas a mais recente: “Filme Capital”, para reconhecer agências independentes. O prêmio visa incentivar investimentos em talentos e tecnologia para aperfeiçoar a criatividade e a qualidade dos serviços técnicos das agências e produtoras em todo o país.





• LAB SENGoogle

A Google News Initiative, conjunto de esforços do Google de apoio ao jornalismo, acaba de anunciar as 40 organizações e profissionais independentes selecionados para a primeira edição do Lab de Sustentabilidade. O projeto escolheu participantes de diversas regiões do país que trabalham na cobertura de questões ambientais e divulgação científica. Desenvolvido no Brasil, o programa visa aumentar a cobertura noticiosa da agenda sustentável do país. Para isso, o Lab de Sustentabilidade terá três meses de duração e será dividido em 7 módulos com foco em três pilares: educação, parcerias e produtos. Ao final do programa, os participantes estarão aptos para impulsionarem seus negócios. Veja as empresas selecionadas em https://blog.google/intl/pt-br/novidades/iniciativas/conheca-as-40-organizacoes-de-noticias-selecionadas-para-o-lab-de-sustentabilidade/





• BIG HEART PAREDE









Belo Horizonte recebe até o fim do mês a exposição Big Heart Parade, na Praça da Liberdade. Lançada em junho de 2022 e com curadoria do escritor e ambientalista Thiago Cóstackz, a exposição com 31 obras em formato de coração e com imagens que retratam o risco da destruição da Mata Atlântica ocupa a Praça da Liberdade, na região Centro-Sul da capital. Dentro da curadoria, o recorte que delineia a exposição, perpassam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten tável (ODS) que compõem a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Temas como “Vida na água”, “Vida terrestre” e “Ação contra a mudança global do clima” estão inseridos no documento. Contando com o apoio do Ministério da Cultura e o patrocínio da New Holland Construction, a exposição quer sensibilizar o povo mineiro.