Mês premiado para o EM no exterior e em Minas

O Estado de Minas colocou sem sua galeria mais uma expressiva conquista internacional: o prêmio Excelência Gráfica. O jornal teve o reconhecimento na Society for News Design, considerada o Oscar do design de notícias do mundo, na categoria primeira página, com a edição "Pelé Eterno: O Rei do Futebol nunca perderá a majestade", publicado em 30 de dezembro de 2022. A 44ª edição do SND foi realizada nos Estados Unidos e reuniu publicações de vários países, sendo que apenas dois jornais brasileiros foram premiados (o outro premiado foi o Globo).

O Prêmio de Excelência é uma das seis categorias de premiações da Society For News Design. De acordo com os organizadores, "os premiados nessa categoria são trabalhos que vão além da competência técnica e estética e superam os limites de originalidade e criatividade". Oficialmente divulgado como Best of News Design Creative Competition, o evento teve como jurados 17 jornalistas especializados em design de notícia de diferentes partes do mundo. Em sua galeria de troféus, o EM possui dezenas de outros prêmios, como o The European Newspaper Award, igualmente reconhecido por sua importância. Com essa premiação, o Estado de Minas soma 50 prêmios da SND, sendo dois deles medalha de prata.





FORÇA DA EQUIPE O diretor de redação do EM, Carlos Marcelo, enfatiza o trabalho em equipe para mais essa conquista do EM. "Seria impossível executar essa ideia se não fossem o talento e a dedicação dos profissionais de nossa redação", ressalta. Ele explica que a ideia foi destacar, mais do que a notícia da morte de Edson Arantes do Nascimento, a "imortalidade" do Rei do Futebol, enfatizando visualmente duas marcas registradas do jogador: a assinatura utilizada nos autógrafos e a comemoração com o braço erguido em um dos gols marcados na Copa de 1970, a do tricampeonato.





RECONHECIMENTO Júlio Moreira, responsável pelo design da página, destaca a importância de ter o trabalho reconhecido tendo como tema uma homenagem a Pelé, um dos maiores ídolos brasileiros. "Ser premiado mais uma vez na SND é muito gratificante e reafirma o compromisso do jornal em apresentar um design de notícias arrojado e que ao longo dos anos vem sendo reconhecido internacionalmente. Ser premiado com uma capa em homenagem a Pelé é ainda mais especial".

Por sua vez, o Ilustrador Quinho, que retratou em desenho a icônica foto de Pelé comemorando um gol na Copa do Mundo de 70, ressalta o valor simbólico do prêmio: "O craque Pelé é a marca de um tempo de orgulho para o brasileiro. O punho cerrado e o soco no ar estão eternizados na história do esporte e são a representação máxima do Rei do Futebol".





MAIS PRÊMIOS No âmbito regional, o EM conquistou prêmios nas categorias Impresso e Fotojornalismo do 11° Prêmio CDL/BH de Jornalismo, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. A série especial "Mapa da violência e soluções de segurança em BH" recebeu o 1° lugar na categoria Impresso. A reportagem "Combustíveis: quem pode menos, paga mais" ficou em 3°.

Assinada por Mateus Parreiras, a série de reportagens "Mapa da violência e soluções de segurança em BH" trouxe com exclusividade os indicativos de ocorrências de crimes violentos por bairros de Belo Horizonte após exaustiva pesquisa por se tratar de dados não divulgados. "Considero que a reportagem traz duas vertentes importantíssimas, que são o conhecimento das áreas com maiores índices de criminalidade violenta para que a sociedade possa se defender e cobrar", salienta Parreiras.

Luiz Ribeiro e Roger Dias foram os autores da reportagem "Combustíveis: quem pode menos, paga mais", foi publicada ao longo de cinco meses. "Pôr o pé na estrada para elaborar a série de reportagens foi desafiante, mas também algo compensador, por poder mostrar um retrato das desigualdades brasileiras", afirma o repórter Luiz Ribeiro.





FOTOJORNALISMO O trabalho "Ouro Preto e Catas Altas reservam tesouros", do fotográfico Leandro Couri, foi vencedor na categoria Fotojornalismo. As imagens foram feitas para a reportagem que mostra a riqueza das igrejas e construções do interior de Minas Gerais, com texto do próprio Leandro, em conjunto com o repórter Gustavo Werneck. "Vencer a disputada categoria Fotojornalismo com o meu olhar sobre Minas Gerais, luzes estas escolhidas e esperadas em cada uma das fotografias destacadas, renova a minha confiança no bom jornalismo fotográfico, que contradiz uma era de filtros e inteligências artificiais. Fica claro para mim que boas histórias são aquelas que vamos lá in loco apurar", declara.

O Prêmio CDL/BH contempla reportagens sobre o setor de comércio e serviços de Minas Gerais. Foram selecionados como finalistas trabalhos nas categorias Impresso, Rádio, Televisão, Internet e Estudante, além das categorias Cinegrafista e Fotojornalismo.