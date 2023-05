Reflexões da maternidade entre presentes e ações promocionais

No ItaúPower Shopping, além de joias, as mães concorrem a viagens no Brasil e no exterior (foto: ItaúPower/Divulgação )



Qual a melhor mensagem para o Dia das Mães? Impossível escolher uma! Campanhas das marcas mais simples à mais tradicionais, em diferentes setores, mantêm o espírito de celebração. Porém, a proposta de reflexão sobre o real sentimento da maternidade está cada vez mais inserida no contexto atual. A diversidade também é um dos temas fortes nas campanhas, retratando diferentes realidades. Como pano de fundo, permanece o amor incondicional. Os comerciais retratam como o afeto é importante na vida das mães e dos filhos. E há marcas que convidam para reflexões ainda mais profundas, como o Boticário, que trata em sua campanha da solidão materna, das inseguranças e das multiplicidades de ser mulher e mãe.





ESSÊNCIA DE MÃE

A data, no entanto, é a segunda mais importante para o comércio. E para estimular as vendas no período, nada como carregar no apelo sentimental. As tradicionais ações promocionais tomam conta do período. A Água de Cheiro, por exemplo, está com campanha especial. Com lançamentos e comunicação 360°, a marca volta a lembrar a importância da memória olfativa no Dia das Mães. Com um alto investimento e marketing 360°, a marca busca fortalecer ainda mais o nome da empresa e conquistar potenciais clientes que não conheçam os produtos em uma das datas mais aguardadas pelo comercio.





PRESENTES E VIAGENS

O ItaúPower Shopping, por sua vez, está pronto para agradar clientes de diferentes estilos, gostos e orçamentos. Com uma promoção sob medida, até 14 de maio, a partir de R$ 300,00 em compras os clientes ganharão um cupom que dará direito a dois presentes especiais. O primeiro é um par de brincos da joalheria Ju Oliveira, peça integrante da coleção Via Rara, que poderá ser retirado no 1° andar, perto do Starbucks. O ItaúPower também irá sortear quatro vales viagens para o Brasil ou exterior em parceria com a agência de turismo CVC. Para participar, é só levar a nota fiscal no 1° andar e retirar o seu cupom para concorrer.





ESTRUTURA

Para agradar a todos os gostos e bolsos, o ItaúPower oferece ao público de Contagem e região uma superestrutura de 156 lojas, com as melhores opções de vestuário, eletroeletrônicos, móveis, acessórios, cosméticos e perfumaria. No mall, independentemente do presente, há escolhas para todo tipo de mãe. O centro de compras conta, também, com salas de cinema, um Espaço Cultural com capacidade para 300 pessoas – o maior teatro da cidade – e uma Praça de Alimentação que oferece aos consumidores diversas opções gastronômicas, como fast food, frutos do mar, comida brasileira e muito mais.





TÍMIDO

Apesar do forte apelo emocional, em Belo Horizonte, a expectativa é de que R$ 2,19 bilhões sejam injetados na economia da capital, crescimento de apenas 1,2% em comparação a 2022. Porém, de acordo com pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a previsão de receita é a maior desde 2015 (R$ 2,212 bilhões). O consumidor também deve desembolsar mais no presente, cerca de R$ 190, contra R$ 120 no último ano.





O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, lembra que o Dia das Mães é a segunda data comemorativa mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal. “Neste ano, há a expectativa de superação de vendas, o que demonstra otimismo dos lojistas em relação ao cenário econômico. A prova é que 64% dos comerciantes acreditam que a data será melhor que a de 2022”, analisa.





PRESENTES PREFERIDOS

Os itens mais citados como presente para as mães são roupas (31%) e calçados (13,9%), seguidos de flores: 12,2%; acessórios: 8,3%; produtos de beleza (cosméticos, maquiagens): 8,3%; Itens de cama, mesa e banho: 7,9%; artigos de decoração: 7,3%; produtos personalizados (canecas, garrafas): 5,9%; bolsas e mochilas: 5,6%





PÚBLICIDADE

A pesquisa da CDL/BH apontou que 48% dos lojistas vão investir em alguma ação publicitária. E para atrair os consumidores, 73,6% dizem que vão intensificar a divulgação dos produtos; 40,6% irão aumentar o mix de produtos; 32,3% pretendem decorar a loja; 25,4% devem flexibilizar e/ou facilitar o pagamento e 16,8% vão aperfeiçoar o atendimento. Já cerca de 40,9% dos entrevistados vão aumentar o estoque, 43,9% irão manter o patamar e 15,3% pretendem diminuir.





MÍDIAS

As mídias sociais serão, mais uma vez, as grandes aliadas dos lojistas para divulgar seus produtos. Entre as principais ferramentas utilizadas estão Instagram (75,2%); WhatsApp (45,5%); decoração na vitrine (20,1%); site da empresa (17,5%); Facebook (16,5%); boca a boca (4%) e carro de som (0,3%). Os entrevistados que afirmaram que não irão fazer divulgação somam 10,9%.