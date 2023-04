Chá: bebida que nunca sai da moda

A collab é inspirada na força e na feminilidade de Traudi Guida e Riccy Souza Aranha (foto: SOUQ e MIXED/ divulgação)







O outono é o mês perfeito para aproveitar a vida ao livre. Não traz a obrigação do verão, com sol, bronzeamento e piscina e oferece tardes amenas, para aproveitar o ar livre, em jardins, sombreado por árvores ou varandas. A combinação dos elementos fazem do encontro toda uma sofisticação inglesa, da louça do chá à descontração de um encontro entre amigos (com arranjos de palha ou bambú) moderno (com peça de vidro ou cristal).

O primeiro passo é escolher o tamanho da mesa que será usada como apoio para todo o serviço. Depois, é bom cobrir a mesa com uma bonita toalha, de preferência de cor que combine com a louça. Jogo americano combina menos com esse tipo de reunião, uma vez que coloca os convidados assentados em um mesmo lugar. Quando o tampo da mesa é especial, esse cuidado pode ser dispensado, mas os guardanapos (menores do que os usados em refeições) devem combinar com os arranjos. Toalhas de linho branco aberto em bainhas, tem a cara de um encontro refinado

Boa parte dos comestíveis servidos devem ser de fácil uso dos dedos, para não sujar as mãos. Bolos e tortas também são bem vindos,mas de preferência no fim do serviço. O convite para chá não obriga a servir só chá, refrigerantes e um coquetel ou outro são apreciados.

Pequenas deliícias criteriosamente escolhidas, como torradinhas, biscoitos recheados ou não a até um ou outro docinho para terminar a tarde podem compor o cardápio. Mas evite tudo que pode complicar o serviço, como servir geleias em separado. Se a mesa é única, varie na altura dos vasilhames para formar um movimento agradável e facilitar a escolha dos salgadinhos.

feminilidade A sugestão de um chá perfeito veio de São Paulo, sugerida pela força e feminilidade de duas líderes de duas marcas, Traudi Guida e Ricci Souza Aranha, empresárias de renome do ramo da moda há mais de 30 anos. À frente da Souq e Mixed, respectivamente, desenvolveram juntas uma linha de home & décor. A coleção, que tem edição limitada, celebra a força e a feminilidade que norteiam a liderança de ambas as marcas, com seus olhares refinados, valorizando a beleza e o design com muita bossa e sofisticação.

A colaboração foi pensada nos mínimos detalhes para transformar o ato de receber em um momento ainda mais especial com um tableware completo e objetos de decoração. Composta por sousplats, pratos, bandejas, guardanapos, bowls, copos, xícaras, almofadas, vasos e velas. Feitas em porcelana new bone China, uma cerâmica de corpo especial de grande dureza e translucidez, para maior qualidade e refinamento, as peças também possuem detalhes dourados nos frisos e hot stamps, adicionando um toque fino ao servir. Nesta coleção, as diretoras criativas uniram suas paixões pela moda em uma estética que representa ambas as marcas. As estampas, foram desenvolvidas exclusivamente e unem a padronagem de onça e rosas, que representam o DNA de cada marca; sendo o animal print uma força da Souq e as rosas uma força da Mixed.





Um pouco de história Quando se fala em etiqueta para o chá, a primeira coisa que vem à mente é o dedinho levantado na hora de saboreá-lo, e não se pode negar que tal imagem que se tornou folclórica. O fato é que existem diversas regras e tradições britânicas para a hora do chá, essa bebida que carrega tanta história e tradição.

Historicamente, a origem do chá como erva medicinal útil para se manter desperto não é clara. O uso do chá, enquanto bebida social, data, pelo menos, da época dinastia Tang. Os primeiros europeus a contactar com o chá foram os portugueses, que chegaram ao Japão em 1543.Em breve, a Europa começou a importar as folhas, tornando-se a bebida rapidamente popular, especialmente entre as classes mais abastadas na França e nos Paises Baixos. A chegada do chá na Inglaterra é atribuída a Catarina de Bragança, que se casou com Carlos II da Inglaterra e, assim, pode ser situado cerca de 1660. Catarina patrocinava "tea parties", onde o chá passou a ser apreciado pelas mulheres e, posteriormente, passou a ser também do gosto masculino. O chá era bebido em cafés e o seu consumo foi crescendo desde o final do século XVII, sendo bebido a qualquer hora do dia até o início do século XIX, quando a tradição chá da tarde ("five o'clock tea") foi instituída pela sétima duquesa de Bedford, em Londres. A história é bem interessante a respeito dessa tradição: a duquesa de Bedford, que no século XIX possuía grande influência na corte britânica, decidiu que faria uma pequena refeição todas as tardes (afinal, ela sentia muita fome naquele período do dia) composta por chá, leite e um pouco de açúcar, acompanhados por sanduíches de pepino. E, então, ela passou a convidar os amigos para compartilhar esse momento agradável – e a moda se espalhou (afinal, ela era uma mulher influente). Com o tempo, a hora do chá tornou-se um dos aspectos mais emblemáticos do Reino Unido – e não só em meio à nobreza.