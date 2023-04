Sul-Americana começa no SBT mais valorizada

A campanha de apresentação da competição já mostra a qualidade na preparação do evento (foto: SBT/Reprodução)



Mudar a Sul-Americana de “patamar”. É com esse objetivo que o STB/Alterosa deu início à cobertura da Copa Sul-Americana/2023. O Brasil tem sete representantes na competição, incluindo o América, representante mineiro na disputa e um dos favoritos à classificação em seu grupo, considerado o mais forte. Os outros representantes brasileiros são Santos, São Paulo, Botafogo, Red. Bull Bragantino, Goiás e Fortaleza. De acordo com o ranking de clubes da Conmebol, os brasileiros e outras 25 equipes do continente foram divididas em quatro potes. Equipes eliminadas na pré-Libertadores ficaram no pote 4, caso do Fortaleza. Porém, equipes do mesmo país não podem se enfrentar nesta fase da competição.

Em 2020, o SBT adquiriu os direitos de transmissão da Conmebol Libertadores. Depois da paralisação causada pela pandemia de Covid-19, o SBT deu um show nas transmissões em canal TV aberta nas temporadas de 2020, 2021 e 2022, todas com finais envolvendo brasileiros. E, agora, a expectativa é conquistar com a Sul-Americana o mesmo destaque da Libertadores, superando situações como a limitação do número de jogos (apenas um por rodada), imposta pelo contrato com a Conmebol.





REPRESENTATIVIDADE Diante da impossibilidade de transmitir jogos simultâneos direcionados às praças que estejam representadas no torneio, a emissora decidiu transmitir três jogos do Santos e outros três do São Paulo. Para a escolha, foi usado o mesmo critério adotado na Libertadores: o número de torcedores. E, de acordo com a última pesquisa nacional realizada pelo jornal o Globo, em julho de 2022, entre os clubes brasileiros na competição 2023, São Paulo e Santos têm maior representatividade de torcedores nacionalmente, com 8,2% e 2,2%, respectivamente.





VALORIZAÇÃO Este ano, a competição está mais rica. A Conmebol aumento em 23% o valor total de premiação em todos os seus torneios (Libertadores, Sul-Americana, Recopa e Libertadores Feminina). Em 2023, a confederação sul-americana irá distribuir R$ 1,57 bilhão (300 milhões de dólares) para as equipes do continente. Na Copa Sul-Americana, o aumento foi de 30%: serão distribuídos R$ 412 milhões (77,8 milhões de dólares). A confederação também instituiu uma nova premiação no torneio. Cada equipe ganhará R$ 529 mil (100 mil dólares) por partida vencida na fase de grupos. Além disso, cada clube vai receber R$ 4,7 milhões (900 mil dólares) por participar da fase de grupos.





NOVO PATAMAR A emissora pretende fazer uma grande cobertura na competição. Ainda não foram divulgados detalhes sobre seus patrocinadores e faturamento. Mas em comunicado anterior, quando garantiu a competição, o SBT prometeu mudar a competição de patamar: “Recebemos nesta tarde, dia 12 de maio, a informação de que a proposta do SBT saiu vencedora do processo de negociação dos direitos do torneio que estava fora da televisão aberta há anos. A Copa Sul-Americana foi totalmente reformulada para esse próximo ciclo, se tornando mais atrativa, tanto para os clubes que disputam o torneio, dentre eles várias equipes brasileiras de grande história e torcida, quanto para os patrocinadores e fãs do futebol. Faremos esse campeonato mudar de patamar!” (...)

TRANSMISSÕES A competição começa nesta terça-feira. Veja

a grade divulgada pelo SBT Sports para as transmissões

em TV Aberta dos jogos da fase de grupos:





04/04/2023 (terça-feira), às 21h30

Booking-BOL x Santos-BRA - Estádio Ramón Aguilera Costas





18/04/2023 (terça-feira), às 21h30

São Paulo-BRA x Puerto Cabelo-VEN - Morumbi





02/05/2023 (terça-feira), às 21h30

Newell's Old Boys-ARG x Santos-BRA - Estádio Marcelo Alberto Bielsa





23/05/2023 (terça-feira), às 21h30

Puerto Cabelo-VEN x São Paulo-BRA - Estádio Misael Delgado





06/06/2023 (terça-feira), às 21h30

Santos-BRA x Newell's Old Boys-ARG - Vila Belmiro





27/06/2023 (terça-feira), às 21h30

São Paulo-BRA x Tigre-ARG - Morumbi





Grupos da Copa Sul-Americana:





Grupo A: LDU Quito, Botafogo, César Vallejo e Magallanes

Grupo B: Emelec, Guaraní, Danubio e Huracán

Grupo C: Estudiantes, Bragantino, Oriente Petrolero e Tacuary

Grupo D: São Paulo, Tolima, Tigre e Puerto Cabello

Grupo E: Santos, Newell's Old Boys, Blooming e Audax Italiano

Grupo F: Peñarol, Defensa y Justicia, América-MG e Millonarios

Grupo G: Santa Fe, Universitario, Goiás e Gimnasia

Grupo H: San Lorenzo, Palestino, Estudiantes de Mérida e Fortaleza