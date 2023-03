Power SPA comemora sucesso no Mês da Mulher do ItaúPower

Além de homenagear suas clientes, o Power SPA acolheu mulheres em situação de vulnerabilidade social (foto: ItaúPower/Divulgação )



O mês da mulher caminha para o seu fim. Um período iluminado por justas homenagens para elas. Apesar de muitas atrações oferecidas pelo ItaúPower Shopping, nada vez mais sucesso do que a promoção Power SPA 2023. A tradicional parceria com a TV Alterosa se tornou um marco nas comemorações pelo Dia Internacional da Mulher no shopping. A campanha mais aguardada do ano, mais uma vez, presenteou todas as clientes com serviços de massagem, manicure ou design de sobrancelhas, tornando-se o centro das atenções no período de ativação da ação.





INCLUSÃO A participação foi aberta, bastando a cliente interessada resgatar um cupom de beleza a partir de R$ 50 em compras. Tudo de forma muito prática. O cupom poderia ser trocado por um dos serviços disponíveis, realizados na Praça Central do shopping. E, além de oferecer às clientes do shopping o SPA no período de 8 a 19 de março, o ItaúPower abriu suas portas também para o acolhimento feminino. No dia 17 de março, mulheres em situação de violência doméstica receberam a atenção especial que merecem. Em ação foi desenvolvida em parceria com os Programas Fica Vivo e Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (GEPAR), essas mulheres foram acolhidas com muito carinho, para que pudessem receber, gratuitamente, os mesmos serviços de beleza disponíveis às clientes do mall.





EMPODERAMENTO As participantes, ao chegarem na Praça Central do mall, foram recebidas pela equipe do Power SPA. Em seguida, participaram de um café da manhã especial e de uma rodada de diálogos com o tema “O empoderamento da mulher”, realizada por profissionais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Espaço Cultural ItaúPower. Ao final, aconteceu ainda uma homenagem aos profissionais que atuam no acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Renata Costa, gerente de marketing do ItaúPower Shopping, reforça a importância da ação e o compromisso dos parceiros como TV Alterosa, GEPAR e o Programa Fica Vivo na realização do evento. Ela ressalta também a necessidade de potencializar a qualidade de vida das mulheres atendidas por esses programas. “A ação teve o intuito de alertar, mas também acolher essas mulheres. O Fica Vivo, realizado pelo GEPAR, oferece informações, além de encorajá-las diante de situações delicadas. O ItaúPower reforça a necessidade de cuidar umas das outras, mentalmente e fisicamente”, afirma.





ENVOLVIMENTO SOCIAL Para Marcelo Gosende, gerente da diretoria de comercialização e marketing dos Diários Associados, a parceria com o ItaúPower Shopping proporciona grande satisfação e orgulho a todos, justamente por seu forte envolvimento social. “Não tem como deixar de agradecer ao ItaúPower Shoppping. Além de homenagear as mulheres em um belíssimo evento, essa é a nona parceria com o Grupo Diários Associados. Uma parceria de muita credibilidade e bons resultados”.