Coleção de inverno de Saint Laurent

Ternos e blazers com tecidos de alta qualidade (foto: JULIEN DE ROSA / AFP)







Ganhou o dia quem conseguiu assistir, na internet, o desfile de alta-costura de Yves Saint Laurent, apresentado durante a semana de lançamentos em Paris. Criada por Anthony Vacarrelo, os modelos conciliaram as mulheres com o marrom e com a beleza das peças. Os blazeres, de ombros imensos, largos no corpo , combinavam dois tons de marrom, em tecidos secos e brilhantes ou transparentes. As saias, básicas, paravam um pouco abaixo dos joelhos e combinavam com tops acetinados ou transparentes. Algumas mostravam uma abertura lateral, que parava no meio das coxas. Xales imensos desciam dos ombros até o chão, nas mesmas cores.

Cortes precisos e acabamentos impecáveis (foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Na cintura, cintinhos normais, que estão voltando. A alfaiataria da Saint Laurent tem sido uma presença constante e importante na Paris Fashion Week e a marca é conhecida por sua abordagem sofisticada e elegante para essa técnica de design. As coleções da Saint Laurent apresentaram ternos e blazers feitos com tecidos de alta qualidade, cortes precisos e acabamentos impecáveis, criando um visual clássico e atemporal. A marca muitas vezes adiciona um toque de ousadia e rock ‘n’ roll aos seus designs de alfaiataria, como ombros marcados e lapelas amplas, criando um estilo moderno e atualizado. A alfaiataria da YSL é versátil, podendo ser usada tanto em ocasiões formais quanto informais, e a marca é um exemplo de excelência na moda francesa, mantendo uma presença forte na Paris Fashion Week ano após ano. Combinando com os ternos, vestidos ajustados, drapeados ou não, completando a suntuosidade e a linha impecável. Combinando com a decoração, peças e mais peças de abat-jours em dourado e muitos cristais.

Visual clássico e atemporal (foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Pouca gente sabe ou se lembra que St. Laurent nasceu na Argélia, filho de presidente de companhia de seguros e influenciado pela moda por sua mãe. Aos 17 anos, deixou a casa dos pais para trabalhar com o estilista Christian Dior, de quem herdou o controle criativo da casa Dior após a morte de seu mentor. Em 1957, com apenas 21 anos de idade, assumiu o desafio de salvar o negócio da ruína financeira. Sua primeira coleção como estilista da grife foi um grande sucesso.

O famoso vestido trapézio foi o grande fenômeno da época, concedendo à Saint Laurent o prêmio Neimam Marcos, marca de sucesso nos USA, quando ganhou o apelido de “Christian 2, o jovem triste”. A guerra da independência da Argelia levou-a a lutar, mas, depois de 20 dias, o estresse e por ser muito maltratado e ridicularizado pelos colegas soldados levaram-no a ser internado num hospital mental francês, onde ele foi submetido a tratamento psiquiátrico. Voltando à vida civil, Saint Laurent saiu da Dior e em conjunto com Pierre Bergé fundou sua própria marca, Yves Saint Laurent.

O casal se separaria afetivamente em 1976, mas continuariam parceiros de negócios por mais de trinta anos. Foi nessa altura, com marca própria, que St. Laurent se tornaria conhecido em todo o mundo, nos anos 60 e 70. Tudo por sua praticidade conjugada com sofisticação, tendo como o ponto alto de sua criatividade no lançamento do smoking feminino, que permitiria dali em diante às mulheres trabalharem de calças compridas. Ele foi o primeiro a popularizar o prêt-a-`pôrter, a moda de bom gosto e bom corte, vendida a preços mais acessíveis que a alta-costura, em sua boutique Rive Gauche. Foi também o primeiro estilista do mundo a usar manequins negras em desfiles de moda. A parceria administrativa de Bergé, transformou a Saint Laurent num ícone da moda, que apresentou mais de 70 coleções de alta-costura e lançou uma infinidade de produtos que levam sua marca e são vendidos em toda parte do mundo.





Talento premiado Em 1983, ele se tornou o primeiro designer de moda vivo a ser honrado com uma exposição de seu trabalho no Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque. Em 2002, recebeu das mãos do presidente da França, Jacques Chirac , a Legião de Honra (Ordre National de la Légion d’Honneur), no grau de comandante.

O estilista Yves Saint Laurent é o 1° em ranking de celebridades que mais faturaram pós-morte, com folga, já que arrecadou US$ 350 milhões (R$ 609,8 milhões) pós-morte.

Com Pierre Bergé, criou uma famosa fundação em Paris, que mostra toda a história da casa YSL, com mais de 15 mil objetos e 5 mil peças de vestuário. Certa vez disse: “Nada é mais belo do que um corpo nu. A roupa mais bela que pode vestir uma mulher são os braços do homem que ela ama. Para aquelas que não tiveram a sorte de encontrar esta felicidade, eu estou lá.”

St. Laurent morreu em Paris, diagnosticado com câncer cerebral em 1º de junho de 2008.