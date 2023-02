Revolucionário e inovador

O escultor francês Cesar, a atriz Catherine Deneuve e Paco Rabanne em evento de gala da Aids, em Paris, em dezembro de 1991 (foto: Pierre GUILLAUD / AFP)







Mais um dos renomados estilistas das marcas de alto luxo da Europa se despede desta vida e deixa sua marca na história. O espanhol Paco Rabanne ficou conhecido por sua criação audaciosa, corajosa e revolucionária nos anos 1960 e 1970, quando desenhou e produziu roupas futuristas com materiais inusitados, como plástico, metal e papel. E o que fez mais sucesso foram seus perfumes, principalmente o famoso Calandre. Rabanne tinha 88 anos e a notícia foi confirmada por Puig, que tem sido sócio do designer desde o início de sua carreira.

Jane Fonda usa Paco Rabanne em %u201CBarbarella%u201D (foto: Reprodução)

"Estou profundamente entristecido com o falecimento do Sr. Paco Rabanne. Uma grande personalidade na moda, sua visão era ousada, revolucionária e provocativa, transmitida através de uma estética única. Ele continuará sendo uma importante fonte de inspiração para as equipes de moda e fragrâncias da Puig, que trabalham continuamente juntas para expressar [seus] códigos radicalmente modernos", disse o presidente e CEO da Puig, Marc Puig. A história de Puig e Paco Rabanne começou no final dos anos 1960 com o lançamento da Calandre.

Em julho de 1997, desfile alta-costura outono inverno 1997/98, em Paris. Capa de chuva de plástico com efeito de lantejoulas sobre vestido em seda pérola e lurex (foto: Thomas COEX/AFP)

Nascido em 1934, na cidade basca de Pasajes, Espanha, a infância de Francisco Rabaneda-Cuervo (Paco Rabanne) foi marcada pela Guerra Civil espanhola. Seu pai, um membro do Exército republicano, foi executado pelo regime fascista de Franco. Quando tinha 3 anos, sua mãe, que trabalhou como costureira-chefe de Cristóbal Balenciaga em seu primeiro ateliê na Espanha, mudou com a família para Paris, fugindo pelos Pirineus para a França. Rabanne estudou arquitetura em Paris, na École des Beaux Arts, e foi ali que ficou fascinado pelo design industrial e pelo plástico. Foi de lá que começou a projetar joias, botões e outras peças que vendeu para Balenciaga, Elsa Schiaparelli e Hubert de Givenchy.

Vestido com manga perna de carneiro em lurex bege com joias em ouro do estilista Paco Rabanne em desfile de alta-costura outono inverno 1997/98, em Paris (foto: Thomas COEX/AFP)

Em 1966, com apenas 32 anos, Rabanne estreou na moda francesa, apresentando uma coleção intitulada "Manifesto: 12 vestidos desgastados em materiais contemporâneos". A coleção se mostrou fiel ao seu nome, com roupas feitas de chapas retangulares e quadradas de alumínio, unidas por anéis metálicos, enquanto outras foram confeccionadas a partir de plásticos e papéis. O desfile chocou e impressionou a indústria da moda. Rabanne quebrou paradigmas e rompeu com as convenções. "A primeira vez em que fui a um de seus desfiles, lembro-me de dizer: 'O que está acontecendo aqui? Eu não acredito! É tão bonito e tão diferente’! Vestidos gladiador, uma armadura, um guerreiro, o novo macho!", disse a editora de moda Polly Mellen ao The Times, em 2002.

Os desenhos futuristas de Rabanne rapidamente se associaram ao movimento da era do espaço dos anos 60, coincidindo com a linha Space age, de Pierre Cardin, e a coleção Moon girl, de Courrèges, em 1964. Rabanne utilizou um novo plástico transparente chamado Rhodoid para fazer seus "pacotilles" em forma de disco, usados como blocos de construção para suas roupas. Uma dessas criações de discos de prata foi feita para Audrey Hepburn usar em “Two for the road” (1967), interrompendo sua fidelidade de uma década com Givenchy. Surrealista, cujos desenhos da era espacial e teorias apocalípticas do mundo eram pouco ortodoxos, Rabanne será lembrado ao lado de Emanuel Ungaro, Yves Saint Laurent e André Courrèges como um hábil artesão que ajudou a modernizar a alta-costura.

Seguindo o interesse de Rabanne em criar roupas a partir de materiais incomuns, ele fez uma collab com a americana Scott Paper em uma série de vestidos feitos de papel, que abordavam durabilidade e descarte. Uma vez, Salvador Dalí disse: "Existem apenas dois gênios na Espanha: eu e Paco Rabanne". Esta noção do gênio de Rabanne ecoou durante as décadas de 60 e 70 com seu mood de minidresses chain-link que ficaram famosos com as famosas Jane Birkin, Brigitte Bardot, Jane Fonda, em “Barbarella”, e no filme “Casino Royale”, de 1967.

“A roupa hoje em dia prega partidas, esconde e cepa o corpo humano”, disse Rabanne a Marilyn Bender, do The New York Times, em 1967. "Eu sou um dos criadores mais clássicos da moda. Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy e Cardin são barrocos." Em 1968, Rabanne fez da cantora e compositora francesa Françoise Hardy uma minidestra de ouro incrustada com diamantes compostos de mil placas de ouro e 300 quilates que provaram seu ponto de vista. Só o ouro pesava quase 20 libras. Na época, ele era considerado o vestido mais caro já feito.

O perfume se tornaria a base financeira da marca Rabanne; ele lançou sua primeira fragrância, Calandre, em 1969. “Quem senão Paco Rabanne poderia imaginar uma fragrância chamada Calandre (grade de radiador) e transformá-la em um ícone da feminilidade moderna?”, disse José Manuel Albesa, presidente da Divisão de Beleza e Moda da Puig em uma declaração. "Esse espírito radical e rebelde o distinguiu: existe apenas um Rabanne." Outra fragrância, Métal, foi descrita como sendo "para mulheres jovens que adoram acessórios de metal".

A história de Paco Rabanne é também a história de um crente e numerólogo apocalíptico que afirmava ter memória de suas encarnações passadas. Ele falou repetidamente no registro sobre ter viajado do planeta Altair 78 mil anos atrás, e de sua vida passada como um padre egípcio que assassinou Tutankhamon. Como consequência dessas convicções peculiares, Rabanne passou a ser conhecido de forma menos caridosa pelo moniker Wacko Paco. Suas previsões sobre o Armagedom, tiradas de leituras de Nostradamus, são expostas com uma confiança imperturbável em seus dois livros: “Has the countdown begun?” (1994) e “1999: O fogo do céu” (1999).

Depois de fechar seus negócios de varejo em 2006 (enquanto as fragrâncias continuaram a ser uma bênção), a marca Paco Rabanne ressuscitaria sua linha de moda em 2011. Desde que Rabanne se demitiu, a casa mudou quatro vezes de diretores criativos, de Patrick Robinson para Manish Arora, depois Lydia Maurer, finalmente desembarcando em Julien Dossena, em 2013. Após a notícia do falecimento de Rabanne, Dossena postou uma mensagem sentida no Instagram que dizia: "Obrigado, Sr. Rabanne. Obrigado por ser um couturier que definiu a modernidade e acompanhou uma revolução cultural. Um artista total que, ao expressar sua utopia pessoal, contribuiu para a evolução da visão do mundo. Obrigado por este legado". Depois de meio século na indústria da moda, a marca parece ganhar relevância sob a administração de Dossena, com desenhos que homenageiam seu homônimo, mantendo-os ao mesmo tempo relevantes para o nosso tempo atual.