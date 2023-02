Preciosidades e cores

Colar em água-marinha da Talento Joias, réplica de jóias de Lina Bo Bardi (foto: Divulgacao/Talento Joias)







O mais famoso colar com belas pedras preciosas, águas-marinhas do Espírito Santo, aparecia de vez em quando no pescoço da rainha da Inglaterra. Foi presente do governo brasileiro, entregue pelo jornalista Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados que, em certa época, ocupou o cargo de embaixador brasileiro naquele país. E, na realidade mesmo, a peça foi encomendada e doada por ele, que era o poderoso da época. A cultura brasileira costuma passar batido sobre essa riqueza do território nacional. Se bem que as pedras preciosas brasileiras encantam o mundo inteiro sempre que possível. Estamos vivendo em uma época em que as pedras coloridas estão sendo usadas como nunca.

Bracelete de esmeralda e brilhantes Rosália Nazareth (foto: Divulgação)

Que as pedras preciosas brasileiras são belas e encantadoras não é novidade para ninguém. O que muita gente não sabe é que o Brasil é um dos países mais ricos em pedras preciosas de todo o mundo, e tem jazidas espalhadas por todo seu território, sendo um dos maiores produtores de pedras para joias, esoterismo e decoração. Isso ocorre muito por conta da localização geográfica brasileira, que é repleta de rochas antigas, suficientes para garantir cerca de 90 tipos de pedras preciosas diferentes. Para se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o Brasil é o 5º no ran- king de produção de diamante bruto.

Brinco em ouro amarelo, rubis, ametistas, rodolitas e diamantes, de Glaucia Silveira (foto: divulgação)





Enfim, mesmo com tanta variedade, existem sete gemas que são distinguidas em todo o

mundo para fabricação de joias, seja por conta da beleza, durabilidade e raridade. Algumas dessas pedras são a ametista, água-marinha, citrino, esmeralda, topázio imperial e turmalina paraíba. A ametista é conhecida como a pedra preciosa brasileira mais cobiçada entre os quartzos, que tem uma cor que varia entre roxo e violeta, de transparente a semitransparente. Depósitos dessa popular pedra roxa foram encontrados no Brasil no século 19 e a partir disso o país se tornou um dos maiores exportadores mundiais dessa maravilha. Acredita-se que esse nome foi dado na Grécia Antiga, onde a pedra já existia e era vista com frequência. Ametista vem do grego methystos, que significa “não intoxicar” ou “não bêbado”, de forma literal. Conta-se que os gregos acreditavam que ao carregar a pedra poderiam evitar a embriaguez.

Rubelita, citrino e brilhantes (foto: divulgação)

Em seguida, vem a água-marinha, que está presente em qualquer lista de pedras preciosas brasileiras. Esta gema é da família do berilo e recebeu esse nome por conta da sua cor, que lembra muito a água do mar. Ela varia tanto no tom do azul quanto em seu tamanho. Entre as pedras preciosas brasileiras, ela é a mais típica. Atualmente, cerca de 90% da água-marinha do mundo é extraída no Brasil. Mas também pode ser encontrada na Rússia, Estados Unidos, Afeganistão, Paquistão e Índia. Quanto maior for a tonalidade do azul, mais valiosa a pedra será.

Citrino é sem dúvida uma das pedras mais conhecidas, mas embora muitos países da América Latina sejam relevantes fontes de citrinos, como a Argentina, Bolívia e Uruguai, por exemplo, o Brasil produz alguns dos melhores citrinos do mundo. Membro da família do quartzo, o citrino brasileiro é bastante conhecido por seus tons quentes e únicos, que normalmente variam de amarelo a laranja. A cor do citrino deve-se à sua composição, de manganês e titânio, aliado às altas temperaturas e grandes pressões. Além de ser encontrado em sua forma natural, essa gema também pode aparecer a partir da ametista, por meio do aquecimento.

A esmeralda é uma das pedras preciosas brasileiras mais desejadas, da família do metal berilo. Vale destacar que seu preço é um dos mais altos do mundo. Segundo os gregos antigos, esta é “a deusa de todas as pedras”. Sua cor, tão conhecida popularmente, varia entre verde médio e escuro. Normalmente, a esmeralda é encontrada em território colombiano, mas também está presente em outros países, como Zimbábue, Tanzânia e Zâmbia. Já em território brasileiro, a pedra é encontrada sobretudo em Goiás, Bahia e Minas Gerais.

O Brasil é a maior fonte do topázio imperial no mundo inteiro. Outros depósitos menores podem ser encontrados em países como a Rússia, mas é daqui que sai a maior quantidade. Sua principal mina está localizada em Ouro Preto, e reúne o topázio imperial nas cores amarelo, laranja, rosa, lilás e vermelho-cereja. Vale lembrar que algumas cores dessa gema são extremamente raras, diferentemente do tom rosa, encontrado mais facilmente. O nome topázio tem origem grega, de topazos, “buscar”, referindo-se a uma ilha escondida no mar vermelho. Existe até mesmo uma lenda dizendo que o topázio imperial ganhou esse nome após ter sido uma das pedras que mais impressionou Dom Pedro I.

Entre as pedras preciosas brasileiras, a turmalina paraíba ganha destaque por conta da sua raridade. Até mesmo porque o Brasil tem uma rica variedade de turmalinas. Essas tonalidades de azul-turquesa único são derivadas de traços microscópicos de cobre. Essa gema tão especial pode ser encontrada no norte da Paraíba, o que por si só já justifica o nome. Em alguns casos, as cores nas turmalinas são misturadas, resultando em pedras bi-colores ou multicoloridas. Para se ter ideia do sucesso que essa pedra faz, desde que foi descoberta, a turmalina paraíba virou alvo de famosas marcas internacionais, como Tiffany e Dior, por exemplo. Essa raridade também pode ser localizada na África, em Moçambique e na Nigéria. Mas o Brasil é o berço dessa maravilha.

Não podemos nos esquecer da rubelita, outra variedade que chama a atenção no mercado internacional por sua cor única, que exibe diferentes tons de rosa a um vermelho vívido. Seu nome é derivado do latim, rubellus, que significa avermelhado. Quanto ao seu valor, está diretamente ligado à intensidade do seu vermelho. Em outras palavras, quanto mais pura e forte for a cor, mais valiosa é a gema. Enfim, muitas pessoas não sabem que o Brasil é uma das principais fontes de pedras preciosas do mundo. Por isso, tomar conhecimento sobre a origem e características dessas raridades é tão importante.

O que determina o valor comercial de uma pedra preciosa? Pedras preciosas não são encontradas com facilidade na natureza. A raridade dessas gemas faz delas objetos extremamente valiosos e desejados. A verdade é que não importa como essas raridades são usadas, seja na confecção de joias, decorações ou coleções, é fundamental avaliá-las de maneira cuidadosa. É importante lembrar que grande parte dessas pedras são encontradas em estado bruto, ou seja, passam completamente despercebidas entre rochas e lugares muitas vezes inacessíveis. Somente pessoas com conhecimento em gemologia conseguem identificá-las com precisão.